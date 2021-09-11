Большая кольцевая линия метро в Москве: На участке от «Мневников» до «Давыдково» провели технический пуск

11 сентября, на Большой кольцевой линии метро состоялся технический пуск нового участка от «Мневников» до «Давыдково». Фото: stroi.mos.ru

В День города, 11 сентября, на Большой кольцевой линии метро состоялся технический пуск нового участка от «Мневников» до «Давыдково».

«С Днем города, дорогие друзья, вы сделали городу хороший подарок, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра построенного отрезка БКЛ. - Сегодня запускаем техническим пуском три станции метро - от «Мневников» до «Давыдково», включая станцию «Кунцевская». «Кунцевская» - важный западный участок Большой кольцевой линии метрополитена. В ближайшее время нам предстоит запустить еще два участка - это юго-западный и западный: от «Мневников» до «Каховской». Значительная часть Большой кольцевой линии должна заработать одновременно. Поэтому необходимо провести технический пуски, подготовиться».

По его словам, до конца этого года планируют построить две трети БКЛ.

«В следующем году мы должны провести все основные работы, и полностью замкнуть кольцо в конце 2022 года - начале 2023 года, - отметил мэр. - Громадная работа постепенно подходит к концу благодаря умению, таланту, организаторским способностям строителей, спасибо им огромное».

ЧТО ДАЁТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУСК

Во время технического пуска по строящемуся участку метро запускают тестовый электропоезд без пассажиров. Это позволяет проверить работоспособность:

- устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов;

- устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи;

- системы жизнеобеспечения станции.

По итогам испытаний устраняются замечания, а также проводится наладка инженерных систем и устройств на станциях и в тоннелях.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новый участок БКЛ длиной 6,6 километра проложили в западной части города. На нем 3 станции - «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково».

Фишка этого маршрута в том, что его соорудили по «испанской технологии» в однопутном исполнении с помощью тоннелепроходческих щитов большого диаметра в 10 метров «Надежда» и «Лилия».

Открытие участка Большой кольцевой линии метро от «Мневников» до «Давыдково»:

- ускорит поездки по городу для жителей и работающих районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское с населением более 700 тысяч человек;

- разгрузит Аминьевское шоссе - на 15%, Рублёвское шоссе - на 5%;

- сэкономит местным жителям на ежедневных поездках около 40% времени;

- увеличит количество действующих станций БКЛ с 12 до 22;

- порядка 90 тысяч человек в этих районах впервые получат метро в пешей доступности.

Помимо этого, с открытием нового участка станция «Кунцевская» станет крупным транспортно-пересадочным узлом запада Москвы. В этой точке объединятся Большая кольцевая, Арбатско-Покровская, Филёвская линии метро и МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Действующие станции метро заметно разгрузятся:

- «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии – на 28%;

- «Кунцевская» Филёвской линии – на 27%;

- «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии – на 17%.

Для улучшения подъезда к новым станциям метро:

- откроют дополнительный маршрут наземки;

- 5 наземных маршрутов изменят трассы следования, а еще один маршрут отменят.

КОГДА ОТКРОЮТ

Станции метро «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» планируется открыть в течение 2021 года в составе участка БКЛ метро от «Мневников» до «Каховской» длиной порядка 20 километров с 10 станциями. В истории Московского метро единовременно такой крупный участок линии будут запускать впервые.