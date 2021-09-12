В Солнечногорске прохожая отбила у маньяка девятилетнюю школьницу: «Схватил за шею и потащил в подъезд»

На кадрах хорошо видно, как здоровяк схватил ребенка за шею и потащил в сторону жилого дома

Это нападение на школьницу в подмосковном городе Солнечногорске случилось как говорится средь бела дня. Девятилетняя девочка около полудня возвращалась домой из школы. С мобильным телефоном в руках она шла вдоль жилых домов. Мужчина в надвинутой на глаза кепке напал на нее со спины. Случившееся сняли городские камеры видеонаблюдения. Позже видео появилось в социальных сетях.

На кадрах хорошо видно, как здоровяк схватил ребенка за шею и потащил в сторону жилого дома. Девочка явно напугана, она пытается вырваться и зовет на помощь. Благо, ее услышала случайная прохожая.

- Женщина заметила нападение на ребенка и не прошла мимо. Она подбежала к преступнику, оттолкнула его от ребёнка и тем самым спугнула его, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Сразу после этого смелая прохожая позвонила в полицию. В тот же день маньяка поймали. Им оказался 38-летний местный безработный мужчина.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в ГСУ СК РФ по Московской области.

Сейчас подозреваемый дает показания. По его словам, на девочку он напал, чтобы украсть у нее мобильный телефон. Но отрабатывают и другие мотивы нападения, в том числе связанные с педофилией.

Тем временем, с ребенком работают психологи.

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