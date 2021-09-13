Ликсутов: Face Pay заработала уже на девяти линиях московского метро

Систему «входа в метро по лицу» тестируют уже не первый месяц. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столичном метро теперь можно расплатиться не только банковской картой или с помощью мобильного телефона, но и лицом. Пилотный проект Face Pay, позволяющий оплатить проезд при помощи технологии распознавания лиц, в тестовом режиме запущен на девяти линиях московского метрополитена. О том, как проходит тестирование новой системы оплаты, рассказал вице-мэр Москвы и глава Департамента транспорта города Максим Ликсутов.

- Сегодня мы подключили к тестированию Face Pay ещё 5 линий мосметро (теперь их 9) - и мы расширяем группу тестировщиков, - рассказал Ликсутов 13 сентября в Telegram-канале московского Дептранса. - Вот все линии, где проходит тест-драйв: Калининская, Таганско-Краснопресненская, Сокольническая, Замоскворецкая, Серпуховско-Тимирязевская, Калужско-Рижская, Солнцевская, Арбатско-Покровская и Филёвская. Face Pay работает стабильно, теперь к тесту подключено больше половины линий мосметро. Среди них - самая востребованная, Таганско-Краснопресненская.

По его словам, камеры работают стабильно, и технология распознавания абсолютно надежна. Систему ежедневно тестируют сотрудники московского метрополитена, которые сейчас проходят на станции только с помощью технологии распознавания лиц.

Кроме того, испытать систему оплаты Face Pay может каждый пассажир метро. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться в качестве тестировщика. Всем жителям столицы, пожелавшим принять участие в эксперименте, московский Дептранс пообещал скидку на проезд в метрополитене.

- Важно, что во время теста участники смогут пользоваться акцией «Время ранних», чтобы сделать поездку на метро дешевле — 23 рубля вместо 46, - рассказал Максим Ликсутов. - У пассажиров должно быть больше способов оплаты проезда, в том числе с использованием передовых технологий — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы.

Чтоб стать тестировщиком проекта Face Pay, необходимо оставить заявку на сайте московского метро. После этого в течение семи дней на электронную почту придет письмо с инструкциями. Затем нужно будет установить на телефон тестовую версию мобильного приложения «Метро Москвы», загрузить свою фотографию и привязать банковскую карту для оплаты проезда. Для этого подойдет кредитная или дебетовая карта любого банка платежных систем Visa, Mastercard и «Мир».

Во время тестирования пассажир проходит через турникеты Face Pay, рядом с которыми на полу размещен круглый черный стикер с надписью "Оплата по биометрии". Чтобы система распознала лицо, нужно посмотреть в камеру, установленную на турникете. После этого створки турникета откроются в течение 1-2 секунд, а система спишет деньги за проезд с карты. Сообщать о проблемах тестирования можно любым удобным способом: через мобильное приложение «Метро Москвы», электронную почту или чат-бот.

Максим Ликсутов особо отметил: пройти через турникет метрополитена по чужой фотографии невозможно. В системе Face Pay используется технология Liveness, которая отличает обычное фото от лица живого человека. Планируется, что оплата лицом станет общедоступной в московском метро уже в октябре. Кроме того, прорабатывается возможность привязки к Face Pay в 2022 году других видов билетов, в том числе подключение системы оплаты лицом на МЦК и МЦД.

КСТАТИ

По случаю запуска в тестовом режиме системы Face Pay московский метрополитен подготовил для пассажиров познавательный тест, посвященный настоящему, будущему и прошлому билетной системы столичной подземки. Как платили за проезд первые пассажиры московского метрополитена? Когда исчезли контролёры? Как менялись цены? Какую эволюцию прошёл билет в метро? Проверьте себя, ответив на несколько любопытных вопросов.