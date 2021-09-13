В Москве от коронавируса привились около половины всех трудоспособных жителей

В столице продолжается вакцинация от коронавируса, и на сегодняшний день уже привились первым компонентом 5 млн человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице продолжается вакцинация от коронавируса, и на сегодняшний день уже привились первым компонентом 5 млн человек.

- Это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. Но из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало, - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

Она отметила, что для борьбы с коронавирусом важно, чтобы старшее поколение не только вовремя прививалось, но и ревакцинировалось. Особенно сейчас, когда все возвращаются с дач в Москву. Столичным пенсионерам желательно в ближайшее время вакцинироваться, после чего получить уникальную «коробку здоровья».

Одновременно в городе принято решение о проведении специальной углубленной диспансеризации для тех, кто тяжело переболел коронавирусом. Москвичи могут посетить «Павильоны здоровья» в парках пройти эту углубленную диспансеризацию.

- Если будут выявлены какие-то отклонения в показателях здоровья, то их запишут на консультацию к специалистам в поликлиниках, где назначат соответствующее лечение. Примерно 40 тысяч человек уже воспользовались такой опцией и прошли соответствующие исследования, - рассказала Анастасия Ракова.

Столичные медики также продолжают эксперимент с быстрыми тестами на ковид. Уже проведено более 120 тысяч исследований и 85% результатов быстрого теста совпадают с полноценным тестом ПЦР.

- Это дает возможность нам начинать лечение, по сути, на сутки-полтора раньше, - отметила Анастасия Ракова.

Не исключено, что в столице в ближайшее время быстрые тесты будут применять для выявления гриппа. Это позволит оперативно ставить диагноз и назначать лекарства.