В «Домодедово» третьи сутки ищут сбежавшую из переноски собаку: «Говорят, чтобы лично прилетала и ловила»

Хозяйка Екатерина еще 10 сентября пожаловалась знакомой, что она прилетела на отдых с мужем в Симферополь, а собака не долетела. Фото: Личный архив

История о потере собаки в аэропорту «Домодедово» стала известна из соцсетей. Хозяйка Екатерина еще 10 сентября пожаловалась знакомой, что она прилетела на отдых с мужем в Симферополь, а собака не долетела. Якобы так и осталась в Москве – голодная, холодная, жива ли. Равнодушных в этой истории не осталось, даже посторонние люди стали помогать искать собаку по кличке Ева.

Собака с непростой судьбой

Москвичи Екатерина и Сергей Безручко вылетали 10 сентября в Симферополь на отдых, но им отказали в покупке места для собаки Евы в салоне, поэтому пришлось сдать пушистого друга в багаж.

- При погрузке в самолет повредили переноску, в которой была собака. В итоге, прилетели в Симферополь, ждали около часа багаж и узнали, что собака не прилетела. Ничего не оставалось делать, я написала пост в соцсетях, отметила там аэропорт и авиакомпанию, прилагаем все усилия, чтобы найти собаку. Хозяева же ее в Симферополе сейчас, - рассказала Валерия, знакомая семьи Безручко.

- На каком этапе она пропала?

- Говорят, что еще до вылета самолета стало понятно, что собака сбежала, но Екатерине с Сергеем об этом не сказали.

Валерия переживает о судьбе собаки, не меньше хозяев, потому что это она год назад спасла Еву. Беременную собаку она нашла в Сочи, тогда была оплачена сложная стерилизация. После того, как собака пришла в себя, ее забрали к себе жить Екатерина и Сергей Безручко.

Москвичи Екатерина и Сергей Безручко вылетали 10 сентября в Симферополь на отдых, но им отказали в покупке места для собаки Евы в салоне, поэтому пришлось сдать пушистого друга в багаж. Фото: Личный архив

Еву видели, но поймать не могут

Семья Безручко сейчас на отдыхе и возвращаться планировала только 24 сентября, но теперь планы меняются, так как нужно возвращаться в Москву.

- Почему вы не взяли собаку в салон?

- Авиакомпания отказала в покупке места в салоне, поэтому пришлось оплатить багаж – 3000 рублей. Собака была в переноске, которая закрыта на хомут – муж все проверил лично. Вряд ли собака, которая весит всего 10 кг, могла сорвать замок, открыть клетку, - сказала kp.ru Екатерина Безручко.

- Что сейчас говорят в авиакомпании?

- Они сказали, что за багаж не отвечают, а отвечает аэропорт. В «Домодедово» говорят, чтобы я лично прилетала и ловила свою собаку. Люди пишут мне в соцсетях, что видят собаку. Значит она еще жива. Но пока никто не поймал, хотя она добрая.

- Вы планируете прилететь?

- Вообще-то мы хотели отдыхать до 24 сентября и просили, чтобы дали допуск моим родственникам. Но так якобы нельзя. А мне слетать в Москву туда-обратно обойдется около 30 тысяч рублей.

При погрузке в самолет повредили переноску, в которой была собака. Фото: Личный архив

На поиски вышли кинологи и волонтеры

Екатерина и Сергей, находясь в Симферополе, уже несколько дней ведут переговоры с авиакомпанией S7 и аэропортом «Домодедово», но результатов ноль – собаку по-прежнему не удается найти.

- В Домодедово в круглосуточном режиме оперативная группа ищет собаку Еву. Поиск охватывает всю территорию аэродрома — 1300 гектар. В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии питомица, - рассказали в пресс-службе «Домодедово».

Екатерина и Сергей, находясь в Симферополе, уже несколько дней ведут переговоры с авиакомпанией S7 и аэропортом «Домодедово», но результатов ноль – собаку по-прежнему не удается найти. Фото: Личный архив

- А какая у вас версия, как это произошло?

- Согласно записям камер наблюдения, собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.

- В соцсетях появилась информация, что собаку видели на взлетно-посадочной полосе…

- Информация о нахождении питомца на взлетно-посадочной полосе некорректная.

ОФИЦИАЛЬНО

Вот как прокомментировали ситуацию и появление видео из аэропорта в авиакомпании S7:

"Собака одного из пассажиров сбежала из своей переноски в аэропорту Домодедово. Мы крайне сожалеем и понимаем, насколько это большой стресс и для хозяина, и для питомца. На записи с видеокамер и по состоянию переноски видно, что в зоне обработки багажа собака смогла перегрызть пломбы, которыми плотно была зафиксирована дверца переноски, и самостоятельно ее открыла, внешних воздействий зафиксировано не было. К сожалению, сотрудники аэропорта в этот момент были заняты обработкой багажа и не заметили пропажу питомца вовремя.

Появляется информация, что собаку заметили на взлетной полосе аэропорта, но это не так. На взлетной полосе животных нет, и питомца, к сожалению, пока не нашли".

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