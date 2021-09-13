В «Домодедово» третьи сутки ищут сбежавшую из переноски собаку: «Говорят, чтобы лично прилетала и ловила»

Хозяйка Екатерина еще 10 сентября пожаловалась знакомой, что она прилетела на отдых с мужем в Симферополь, а собака не долетела.
Фото: Личный архив
История о потере собаки в аэропорту «Домодедово» стала известна из соцсетей. Хозяйка Екатерина еще 10 сентября пожаловалась знакомой, что она прилетела на отдых с мужем в Симферополь, а собака не долетела. Якобы так и осталась в Москве – голодная, холодная, жива ли. Равнодушных в этой истории не осталось, даже посторонние люди стали помогать искать собаку по кличке Ева.
Москвичи Екатерина и Сергей Безручко вылетали 10 сентября в Симферополь на отдых, но им отказали в покупке места для собаки Евы в салоне, поэтому пришлось сдать пушистого друга в багаж.
- При погрузке в самолет повредили переноску, в которой была собака. В итоге, прилетели в Симферополь, ждали около часа багаж и узнали, что собака не прилетела. Ничего не оставалось делать, я написала пост в соцсетях, отметила там аэропорт и авиакомпанию, прилагаем все усилия, чтобы найти собаку. Хозяева же ее в Симферополе сейчас, - рассказала Валерия, знакомая семьи Безручко.
- На каком этапе она пропала?
- Говорят, что еще до вылета самолета стало понятно, что собака сбежала, но Екатерине с Сергеем об этом не сказали.
Валерия переживает о судьбе собаки, не меньше хозяев, потому что это она год назад спасла Еву. Беременную собаку она нашла в Сочи, тогда была оплачена сложная стерилизация. После того, как собака пришла в себя, ее забрали к себе жить Екатерина и Сергей Безручко.
Москвичи Екатерина и Сергей Безручко вылетали 10 сентября в Симферополь на отдых, но им отказали в покупке места для собаки Евы в салоне, поэтому пришлось сдать пушистого друга в багаж.
Фото: Личный архив
Семья Безручко сейчас на отдыхе и возвращаться планировала только 24 сентября, но теперь планы меняются, так как нужно возвращаться в Москву.
- Почему вы не взяли собаку в салон?
- Авиакомпания отказала в покупке места в салоне, поэтому пришлось оплатить багаж – 3000 рублей. Собака была в переноске, которая закрыта на хомут – муж все проверил лично. Вряд ли собака, которая весит всего 10 кг, могла сорвать замок, открыть клетку, - сказала kp.ru Екатерина Безручко.
- Что сейчас говорят в авиакомпании?
- Они сказали, что за багаж не отвечают, а отвечает аэропорт. В «Домодедово» говорят, чтобы я лично прилетала и ловила свою собаку. Люди пишут мне в соцсетях, что видят собаку. Значит она еще жива. Но пока никто не поймал, хотя она добрая.
- Вы планируете прилететь?
- Вообще-то мы хотели отдыхать до 24 сентября и просили, чтобы дали допуск моим родственникам. Но так якобы нельзя. А мне слетать в Москву туда-обратно обойдется около 30 тысяч рублей.
При погрузке в самолет повредили переноску, в которой была собака.
Фото: Личный архив
Екатерина и Сергей, находясь в Симферополе, уже несколько дней ведут переговоры с авиакомпанией S7 и аэропортом «Домодедово», но результатов ноль – собаку по-прежнему не удается найти.
- В Домодедово в круглосуточном режиме оперативная группа ищет собаку Еву. Поиск охватывает всю территорию аэродрома — 1300 гектар. В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии питомица, - рассказали в пресс-службе «Домодедово».
Екатерина и Сергей, находясь в Симферополе, уже несколько дней ведут переговоры с авиакомпанией S7 и аэропортом «Домодедово», но результатов ноль – собаку по-прежнему не удается найти.
Фото: Личный архив
- А какая у вас версия, как это произошло?
- Согласно записям камер наблюдения, собака выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.
- В соцсетях появилась информация, что собаку видели на взлетно-посадочной полосе…
- Информация о нахождении питомца на взлетно-посадочной полосе некорректная.
ОФИЦИАЛЬНО
Вот как прокомментировали ситуацию и появление видео из аэропорта в авиакомпании S7:
"Собака одного из пассажиров сбежала из своей переноски в аэропорту Домодедово. Мы крайне сожалеем и понимаем, насколько это большой стресс и для хозяина, и для питомца. На записи с видеокамер и по состоянию переноски видно, что в зоне обработки багажа собака смогла перегрызть пломбы, которыми плотно была зафиксирована дверца переноски, и самостоятельно ее открыла, внешних воздействий зафиксировано не было. К сожалению, сотрудники аэропорта в этот момент были заняты обработкой багажа и не заметили пропажу питомца вовремя.
Появляется информация, что собаку заметили на взлетной полосе аэропорта, но это не так. На взлетной полосе животных нет, и питомца, к сожалению, пока не нашли".
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