Отопление в жилых домах Москвы начинают включать уже 13 сентября

С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому принято решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Батареи в жилых домах Москвы начнут нагревать сегодня, 13 сентября. А в течение ближайших пяти дней все дома должны быть обеспечены теплом. Об этом заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра ТЭЦ-20 на юго-западе города.

«В Москве бабье лето - тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется, - сказал Собянин. - С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе. Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Жалобы на плохое отопление в Москве начнут принимать не ранее, чем через пять дней после начала запуска тепла, то есть уже с этой субботы, 18 сентября. Сообщить о неработающих батареях можно любым удобным способом:

1. По телефону

- на выделенную «горячую линию» Общегородского контакт-центра - 8-800-100-23-29;

- на круглосуточную «горячую линию» Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) - 8-495-539-59-59. Здесь также помогут разобраться с неполадками в системе тепло- и водоснабжения;

- в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно).

2. Через интернет

- с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

ЦИФРЫ

К отопительному сезону 2021-2022 года в Москве подготовили около 74 тысячи объектов, в том числе:

- 34,1 тысячи жилых домов;

- 8,8 тысячи социальных объектов;

- 30,8 тыс. объектов экономики, а также инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства.

На ТЭЦ созданы необходимые запасы резервного топлива:

- 378,6 тыс. тонн мазутам

- 360,4 тыс. тонн угля;

- 24,9 тыс. тонн дизельного топлива.

Для уборки дворов, дорог и проведения других сезонных работ подготовлено 19 тысяч единиц коммунальной техники. Убирать снег будет 38 мобильных снеготаялок. Кроме того, к работе подготовлено 56 стационарных снегосплавных пунктов. На случай ЧП и повреждений на тепловых, электрических и других сетях готовы 1 тысяча 429 аварийных бригад, а также более 1,4 тысячи аварийных источников электроснабжения и три мобильные котельные.