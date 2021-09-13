Через Северный дублер Кутузовского проспекта и МЦД-1 пройдёт пешеходный переход

В столице в районе улиц Полоцкая и Гвардейская приступили к строительству надземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта.

«Мы определились с подрядной организацией, и практически начали работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Они проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для обеспечения пешеходных связей через Северный дублер и железнодорожные пути МЦД-1».

Напомним, по проекту появится более 10 километров новой трассы по три полосы в каждом направлении. Из них 6,5 километров - наземный маршрут. Остальные участки пройдут по эстакадам.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По пешеходному переходу можно будет добраться с улицы Полоцкая на улицу Маршала Неделина и Гвардейскую улицу. Длина пролетного строения – 96 метров. Высота прохожей части – 2,4 метра. Переход оснастят лестничными сходами с колясочными спусками общей шириной 3,75 метра, а также лифтами для инвалидов и мам с колясками.

ПЛАНЫ

В разных районах столицы около действующих и строящихся автодорог также строятся удобные пешеходные маршруты. К примеру, под Дмитровским шоссе и путями МЦД-1 через год появится подземная переправа. Сразу 10 пешеходных переходов проложат через Юго-Восточную хорду и железнодорожные пути МЦД-2 около станций Красный Строитель, Покровское и Котляково.

Пешеходы смогут безопасно пройти и через Лермонтовский проспект в сторону железнодорожной станции Косино. А на строящейся станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро уже начали сооружать выход к подземному переходу, по которому пассажиры смогут добраться до одноименной станции первого маршрута Московских центральных диаметров.

Около станции Мичуринец будущего МЦД-4 («Киевско-Горьковский») планируют построить внеуличный пешеходный переход. Его совместят с выходами на платформы и продлят через соседние улицы. Горожане смогут комфортно дойти не только до станции, но и к прогулочной зоне Алешкинского парка.