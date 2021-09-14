Шестилетний мальчик попал в больницу из-за странного ритуала его бабушки

В настоящее время полиция заинтересовалась происшествием с 6-летним Иваном и проводит проверку Фото: Влад КОМЯКОВ

Ужасающий случай произошел в районе Южное Тушино в Москве. Из одной из квартир на карете скорой помощи был экстренно госпитализирован 6-летний Иван К.* Мальчика забрали с жалобами на боли в районе половых органов. Когда врачи детской больницы стали проводить осмотр, то обнаружили, что гениталии мальчика плотно перевязаны пучком волос. Сам мальчик рассказал врачам, что это с ним сделала его бабушка.

«В больницу был доставлен 6-летний Иван К.* с диагнозом: ущемление крайней плоти волосами. Как объяснил юный пострадавший врачам, его бабушка зачем-то перевязала ему своими волосами крайнюю плоть. Медики убрали волосяной «жгут» с гениталий ребенка. Убедившись, что жизни и здоровью малыша больше ничего не угрожает, врачи отправили его домой.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

В настоящее время полиция заинтересовалась происшествием с 6-летним Иваном и проводит проверку. До сих пор неизвестны мотивы пожилой женщины, с какой целью она провела со своим внуком этот жуткий ритуал. На эти вопросы предстоит ответить следователям, которые в скором времени опросят женщину и установят, что именно и зачем делала старушка с 6-летним внуком.

* Имена изменены