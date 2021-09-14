В Москве задержали 18-летнего парня, который стрелял в солиста группы "25/17"

От написания заявления в полицию Андрей Бледный отказался Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этой ночью полицейские нашли и задержали подозреваемого в вооруженном нападении на солиста группы "25/17" Андрея Бледного (Позднухова). Им оказался 18-летний юноша Сергей Короленков. Молодой человек скрывался на севере столицы, его обнаружили в районе одного из домов по Алтуфьевскому шоссе.

Ранее сообщалось, что 12 сентября неизвестный выстрелил из травматического пистолета в лицо 44-летнему музыканту и лидеру группы 25/17 Андрею Бледному (Позднухову). Инцидент произошел недалеко от известного московского клуба «16 тонн». После нападения неизвестны скрылся с места происшествия. Музыкант обратился за медицинской помощью к врачам, в травмпункте ему наложили швы на рану на лице. От написания заявления в полицию Андрей Бледный отказался.

Юный преступник несколько дней скрывался от полиции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Ночью был обнаружен и задержан подозреваемый в нападении на музыканта юноша. Им оказался 18-летний москвич Сергей Короленков. Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

18-летний стрелок - фанат культового фильма Стенли Кубрика «Заводной апельсин» снятого по одноименному роману Энтони Бёрджесса

В настоящее время полиция проводит проверку. Задержанного подозревают в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 - Хулиганство с применением оружия. Ведется следствие. О причинах конфликта между музыкантом и стрелком, а также о мотивах поступка стрелявшего - в настоящий момент не сообщается.

Известно, что 18-летний стрелок - фанат культового фильма Стенли Кубрика «Заводной апельсин» снятого по одноименному роману Энтони Бёрджесса. Главный герой - подросток-хулиган, получающий извращенное удовольствие от совершения актов насилия. За убийство и изнасилование он попадает в тюрьму, выбраться из которой герою романа предлагают посредством эксперимента над психикой.

На странице в социальной сети задержанного Сергея размещено множество картинок, отсылающих к произведению британского писателя и его знаменитому роману.

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