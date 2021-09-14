В ДТП под Истрой пострадали четверо полицейских, среди которых была 19-летняя сержант «злосчастного» истринского ИВС

В настоящее время полицейским оказывается медицинская помощь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поздней ночью в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на автодороге около деревни Лыщёво Истринского района Подмосковья. Прибывшие на место оперативники обнаружили покореженный кроссовер Honda CRV, который врезался в бетонное ограждение. В момент аварии в автомобиле было четверо человек: два парня и две девушки, все они оказались сотрудниками полиции. Все молодые люди получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в одну из больниц области.

«За рулем находился 34-летний младший лейтенант Иван К.*, занимающий должность инспектора ДПС. Офицер не справился с управлением личным автомобилем и врезался в бетонное ограждение. Лейтенант получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и переломом бедра. Трое его пассажиров, также сотрудники полиции, получили различные травмы. Все они были госпитализированы.» - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

В аварии также пострадали 23-летний инспектор безопасности дорожного движения РЭО УМВД России по г.о. Дмитров Кирилл С.*. Офицер получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой голени и перелом правого плеча.

21-летняя младший сержант Оксана П.*, инспектор-кинолог ОМВД России по г.о. Истра получила ушибленную рану левого колена и ушиб мягких тканей лица. Также ушибами отделалась ее коллега, 19-летняя младший сержант Кристина Т.*, работающая в скандально известном истринском ИВС, из которого не так давно сбежали несколько заключенных. Девушка получила ушибленные раны левого колена и ушиб мягких тканей лица.

У всех пострадавших полицейских взяли обязательный анализ на состояние алкогольного опьянение. Его результаты пока неизвестны. В настоящее время полицейским оказывается медицинская помощь. Полиция проводит проверку по факту случившегося. * Имена изменены