В столице повысили материальную помощь ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба правительства Москвы.

Ветераны-москвичи по традиции получат в этом году единовременную материальную помощь в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Сейчас сумма выросла в два раза по сравнению с 2019 годом и составляет 40 тысяч рублей. Распоряжение об этом подписал сегодня, 14 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Все выплаты планируется перечислить указанным ниже ветеранам в ноябре 2021 года.

КТО ПОЛУЧИТ ВЫПЛАТУ

Единовременную материальную помощь в столице получат:

1. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

2. Участники обороны Москвы:

- награжденные медалью «За оборону Москвы»;

- участники строительства оборонительных рубежей под Москвой,

работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.

По данным столичных властей, выплата полагается 4 тысячам ветеранов.