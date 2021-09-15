Владимир Ефимов: на Бережковской набережной бывшую промзону реорганизуют по проекту "Индустриальные кварталы"

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Собственник участка бывшей промзоны «Бережковская набережная» намерен заключить с правительством Москвы договор о комплексном развитии этой территории. Она станет четвертой в Москве, реорганизованной по инициативе правообладателя в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы видим большой интерес к проекту «Индустриальные кварталы» со стороны собственников участков, - отметил заммэра. - Три из четырех договоров о комплексном развитии территории бывших промзон по проекту заключены по инициативе правообладателей, на очереди – территория «Бережковской набережной». Решение о комплексном развитии бывшей промзоны «Бережковская набережная» было опубликовано в июле этого года. У правообладателя было время принять решение об участии или неучастии в этом проекте. В результате собственник намерен реорганизовать более 26 гектаров заброшенной промышленной зоны. Планируется, что общий объем инвестиций в проект превысит 150 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 4,3 миллиарда рублей в год. Более того, инвестор планирует провести международный конкурс по разработке архитектурного облика этой территории с участием российских и западных проектных бюро».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, общая площадь застройки превысит 660 тысяч квадратных метров.

«На бывшей территории промзоны в районе Дорогомилово инвестор возведет более 330 тысяч квадратных метров жилья для 4,6 тысячи человек, - сказал Прохоров. - Столько же в новом квартале займет нежилая застройка - высокотехнологичные производства, офисы, объекты торговли и социальной инфраструктуры. Реализация проекта позволит городу получить 12,5 тысячи рабочих мест».

Сейчас собственник объекта АО «Лираль-индустрия пластмасс», входящее в девелоперскую Группу компаний Vesper, занимается разработкой мастер-плана территории. Специалистам предстоит спланировать пространство будущего индустриального квартала с учетом стратегии социально-экономического развития, в подготовке которой участвуют международные эксперты.