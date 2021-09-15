В столице разобрали 59 жилых домов реновации по технологии «умный снос»

Всего по программе реновации было демонтировано 59 жилых домов, в том числе в этом году – 19 домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередной устаревший жилой дом снесли в столице по программе реновации. Здание находилось в районе Коньково на улице Введенского.

«Жители сносимого дома получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации».

Снос проводился за счет городского бюджета с использованием технологии «умного сноса». Этот стандарт применяется при демонтаже всех отселенных по программе реновации домов. Основными его принципами стали безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Технология выглядит так:

- поэлементная разборка дома на металл, дерево, стекло, изоляционные материалы;

- сортировка по контейнерам;

- переработка на специальных полигонах;

- демонтаж «скелета» здания при помощи экскаватора;

- дробление крупных кусков бетона на полигоне, например, в крошку для ремонта дорог, засыпки котлованов и траншей.

«Всего по программе реновации было демонтировано 59 жилых домов, в том числе в этом году – 19 домов», - добавил Рафик Загрутдинов.

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

ЦИФРЫ

- Около 1 миллиона москвичей участвуют в программе реновации жилья в столице.

- 5175 устаревших домов попали под снос.

- Более 38 тысяч человек уже получили новое жилье.

- 145 многоэтажек общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров построено.

- 296 домов строятся и проектируются.

- 500 стартовых площадок всего на 7,9 миллиона квадратных метров подобрано во всех округах города. Это позволит переселить 250 тысяч жителей.

- Почти 48 тысяч человек сегодня переселяются по реновации.