Студентка подарила подруге сумочку с предсмертной запиской внутри, чем спасла себе жизнь

Девушка рассказала, что больше часа назад приняла какие-то таблетки и сейчас чувствует себе очень плохо. Школьницу было решено госпитализировать в городскую больницу, где ей диагностировали отравление. Фото: Shutterstock

В полицию обратилась 17-летняя студентка одного из московских колледжей Марина В.* Девочка сообщила полицейским, что к ней в гости внезапно пришла ее подруга, 17-летняя Ксения Т.* Гостья вручила Марине неожиданный подарок - свою любимую сумочку. Девочка выглядела потерянно, ничего не объяснила, поспешно попрощалась и ушла. Когда Марина проверила содержимое сумки, то обнаружила внутри личные вещи Ксюши, а также записку, в которой подруга сообщает о намерении покончить жизнь самоубийством. Марина очень серьезно отнеслась к прощальному письму подруги и сразу бросилась звонить в полицию.

Оперативники направили наряд полиции по адресу проживания Ксении, однако застать девочку дома не получилось. По месту проживания студентки находился ее пьяный отец, который не понимал что происходит и пояснить, где находится его несовершеннолетняя дочь не смог. Полицейские проверили адрес проживания мамы девочки, но там Ксюша тоже не появлялась. Полицейские продолжили разыскивать девочку по друзьям и знакомым.

«Спустя несколько часов полицейским всё-таки удалось найти Ксению Т.*. Девушка рассказала, что больше часа назад приняла какие-то таблетки и сейчас чувствует себе очень плохо. Школьницу было решено госпитализировать в городскую больницу, где ей диагностировали отравление. Врачи оказали Ксении всю необходимую медицинскую помощь.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент жизни и здоровью Ксюши уже ничего не угрожает. Полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все детали произошедшего. В первую очередь , правоохранители разбираются с родителями Ксении, которых в скором времени могут лишить родительских прав. О мотивах, подтолкнувших 17-летнюю девушку на такой страшный поступок, пока не сообщается. *Имена изменены