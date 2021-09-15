Верхом на звезде: 26 руферов залезли на шпиль МГУ, пока охранник спал

На крышу сталинской высотки нелегально проникали и другие безбашенные, но столь массовый «налет» организовали впервые. Фото: Даниил Пустовалов

Руферы — это экстремалы, которые покоряют крыши высоток. Нелегально, со взломом замков и побегами от охраны. А иначе затея лишается притягательного флера запретности. Ранним утром 11 сентября компания адреналиновых наркоманов проникла в главный корпус МГУ.

Сталинскую высотку их коллеги покоряли и раньше. Но делали это максимум в паре. Тут же на 240 метров от земли — высота здания со шпилем, пробрались сразу 26 нарушителей — это как большая группа студентов. Спецоперацию начали в пять часов утра 11 сентября. Москва как раз готовилась отмечать день города, вот руферы и решили встретить праздник на высоте.

Руферы — это экстремалы, которые покоряют крыши высоток. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Затейники проникли в главный корпусе через дом студента — это общежитие в высотке. Как оказалось, охраны там нет. На огороженную территорию пролезли через дырку в заборе. К слову, это не единственное слабое место. В тематических чатах экстремалов полно наводок, как еще можно проникнуть в МГУ и другие видные объекты Москвы.

Гурьба около часа поднималась с 1 до 36 этажа. Шли осторожно, стараясь не наткнуться на охрану. Но ее и не было. Как бравировали покорители в своих инстаграмах, только на 31 этаже сидел вахтер. Но и его под утро сморило: сторож спал, пока в десяти метрах от него по коридору шествовала процессия.

Ранним утром 11 сентября компания адреналиновых наркоманов проникла в главный корпус МГУ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Остроты ситуации добавляет и тот факт, что прямо в главном корпусе расположен отдел полиции, который отведен под охрану студенческого городка.

Выбрались на крышу.

— Ветер сильный, шпиль раскачивается, было страшно… — рассказали участники в соцсетях.

Спецоперацию начали в пять часов утра 11 сентября. Москва как раз готовилась отмечать день города, вот руферы и решили встретить праздник на высоте. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но похоже, что в первую очередь было страшно интересно. Руферы облазили венок из колосьев, который обрамляет звезду. Столько контента на радость подписчикам наплодили. Боязнью высоты безбашенные ребята явно не страдают. Хотя все могло закончится трагично и без головокружения: на шпиле много антенн плюс лампочки, к которым подается электричество. Ударило бы кого-нибудь током и селфи пришлось бы помечать траурной лентой.

— Если вы думаете, что все это легко и круто, то вы ошибаетесь. Ничего в этом крутого нет, повторять такое нельзя ни в коем случае. Это очень опасно. Никогда не делайте того, что видите в публикациях, — написал в своем аккаунте один из покорителей небоскреба.

Затейники проникли в главный корпусе через дом студента — это общежитие в высотке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сразу после штурма звезды молодежь задержали. Охрана посмотрела на камеры и заметила нарушителей. На выходе с крыши руферов ждали полицейские. С компанией провели разъяснительную беседу. На четырех заводил составили протоколы о мелком хулиганстве. За это грозит штраф до 1000 рублей или до 15 суток ареста. Никто из них в МГУ не учится, так что отчисление им не грозит.

Кстати, пару лет назад много говорили о том, чтобы ввести прямую статью за руфинг с более суровыми санкциями, но все законопроекты застряли в недрах городских собраний депутатов и Госдумы.

Остроты ситуации добавляет и тот факт, что прямо в главном корпусе расположен отдел полиции, который отведен под охрану студенческого городка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

БЫЛ СЛУЧАЙ

Громкие и трагические истории покорения высоток в Москве

1. Сергей Девляшов называет себя русским Человеком-Пауком. Он увлекается билдерингом — восхождением по внешней части строений без страховки. Летом 2017-го Сергей вскарабкался до 52-го этажа башни «Евразия» в «Москва-Сити» (всего в ней 70 этажей). Там его арестовали полицейские. Выписали административный штраф в 5000 рублей за самовольное проникновение на охраняемый объект. Сначала Девляшов выкладывал на YouTube свои ролики — его снимали множество очевидцев, но затем одумался и все удалил.

2. В августе 2014-го в Москве задержали пятерых экстремалов и обвинили в хулиганстве. Якобы молодые люди перекрасили звезду высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага. Позже выяснилось, что экстремалы просто оказались не в то время не в том месте. В тот же день высотку покорил украинец Григорий Мустанг — это была его политическая акция. Его так и не задержали, так как хлопец успел уехать домой.

3. Николай Соломатин в 2019-м году приземлился с крыши прямо на головы прохожих — сиганул с 38-го этажа башни стадиона ЦСКА. Он бейсджампер — парашютист, который десантируется не из самолета, а с крыши зданий. В последнюю секунду ему удалось уйти от столкновения с людьми на тротуаре. Кроме пары обличающих сюжетов по ТВ, безбашенному ничего не было.

4. Руфер Алексей Подчуфаров прославился после своей смерти. Летом 2012-го он взгромоздился на крышу Главпочтамта на Мясницкой. Купол был стеклянным и не выдержал человека. 18-летний студент провалился и упал прямо в операционный зал, где работали сотрудники. Никого не зашиб, но погиб сам.

5. В ноябре 2015-го в подмосковном Королеве восьмиклассник полез на крышу 16-этажки. Забрался и стал делать селфи. Пока выбирал ракурс, оступился и полетел вниз. Его срочно доставили в реанимацию, но через пару часов подросток умер.