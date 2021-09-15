Треш-блогеру Мэллстрою выставили счет на пять млн рублей за прыжки по машинам

Вместе с товарищами блогер устроил прыжки на элитных авто. Компания арендовала машины в компании dayDream. Фото: Instagram.com

Треш-стриммер Андрей Бурим, который избрал себе псевдоним Мэллстрой (Mellstroy) вновь в центре скандала. Вместе с товарищами блогер устроил прыжки на элитных авто. Компания арендовала машины в компании dayDream.

На сайте фирмы Ferrari за 20 млн рублей и Rolls-Royce за 65 млн рублей, сдают в прокат по цене в 100 тысяч рублей за сутки. Машины Бурим и его компания брали на день, потом вернули. А после этого владелице проката Мирославе Тихановой очевидцы прислали вопиющие ролики.

— На моем любимом замечательном Ferrari прыгали. Это изверги! Ради хайпа готовы на все. Я это так просто не оставлю, — рассказала Тиханова в своем инстаграме.

Ущерб оценили суммарно в 5 млн рублей: 1,72 млн рублей за Ferrari — замена крыши, пленки на кузове и торпеды — и 3,2 млн за Rolls-Royce — замена капота, крыльев, ремонт камеры заднего вида.

Приборы в машине зафиксировали, что на Ferrari разгонялись до 318 км/час.

— На осмотр и оценку ущерба они не явились несмотря на звонки и SMS-уведомления. Я вложила в эти машины свою душу и сердце и я не позволю, чтобы над ними издевались, прыгали. Я буду бороться с ними всеми законными методами, — заявила Тиханова.

Женщина добавила, что ей шлют угрозы. Но какие именно — не уточнила. Сам Бурим в своих соцсетях про инцидент ничего не писал. Только выложил снимок, как он сидит на багажнике той самой Ferrari с бутылкой виски.

23-летней Мэллстрой долго был известен лишь в кругах поклонников треш-стримов. Пока на одной из трансляций он не ударил головой об стол девушку. Та вроде бы сначала и не возражала — добровольно пришла на стрим и знала о канонах жанра. А потом написала заявление в полицию. Бурима осудили по статье за побои и приговорили к шести месяцам исправительных работ, а также назначили компенсацию пострадавшей в 72 тысячи рублей — оплата лечения и морального вреда.