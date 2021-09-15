Беспилотные грузовики выпустят на трассу М11 между Москвой и Санкт-Петербургом в конце 2021 года

Первые беспилотные грузовые перевозки начнут осуществлять уже в конце 2021 года. Фото: BaceTrack

Первые беспилотные грузовые перевозки начнут осуществлять уже в конце 2021 года. Для проекта выбрана трасса М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. После того, как будут завершены испытания, беспилотные грузовики будут осуществлять коммерческие перевозки.

Беспилотные грузовики создали на базе автомобилей Mercedes-Benz Actros 1845, в них установили российские технологии BaseTracK. Первый грузовик уже передан на сертификацию в «НАМИ». Выехать на трассу М11 он планирует в декабре 2021 года, еще восемь грузовиков - во втором квартале 2022 года.

- За рулем не будет водителя?

- Будет инженер-водитель. Это и по закону так положено, и мы считаем, что так нужно – все-таки нужно некоторое количество времени, чтобы систему адоптировать, - говорит Андрей Вавилин, основатель и генеральный директор BaseTracK.

Особенность беспилотных грузовиков на данном этапе – это минимизация роли человека. Нововведение решит сразу две логистические проблемы: нехватку водительских кадров и низкую топливную экономичность.

Первый грузовик уже передан на сертификацию в «НАМИ». Выехать на трассу М11 он планирует в декабре 2021 года, еще восемь грузовиков - во втором квартале 2022 года. Фото: BaceTrack

- Для фуры вместимостью 20 тонн экономия топлива составляет до 20%. Однако если автоматизировать управление и полностью исключить из него человека, экономия станет еще значительнее — до 30% от текущих показателей, - говорит Андрей Вавилин.

Беспилотная система, как говорят разработчики, эффективнее. Водитель может аккуратно ездить по дорогам и соблюдать технику безопасности, но автоматизированные технологии точнее. Установленный блок управления позволит контролировать процессы акселерации, а также руление, скорость автомобилей и торможение. Стоимость оборудования составляет около 72 000 рублей. Низкая цена обусловлена тем, что технология использует системы безопасности, уже установленные в грузовики.

- Когда можно будет, по вашему мнению, отказаться от инженера-водителя в кабине?

- В ближайшие пять лет можно будет полностью отказаться от человека в кабине грузовика, - говорит Андрей Вавилин.

Первые беспилотные грузовики начнут испытания в ближайшее время. И чтобы не гнать фуры пустыми, из Москвы в Санкт-Петербург будут доставляться товары.