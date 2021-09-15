В Москве прошел Кубок Председателя Следственного комитета по плаванию

Сотрудники разных подразделений и образовательных организаций Следственного комитета приняли участие в Кубке Председателя СК по плаванию, который состоялся в Москве. Соревнования были приурочены к 10-летию со дня образования ведомства.

«Участниками турнира стали сотрудники центрального аппарата СК России, Главного военного следственного управления СК России, Главных следственных управлений по Москве и по Московской области, а также ведомственных образовательных организаций», - сообщили в СК РФ.

- Плавание - это один из самых позитивных видов спорта, а подобные мероприятия - не только отличный пример здорового образа жизни, но и возможность проверить свои силы, - обратился к участникам руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Герой России Сергей Петров. (К слову, звание героя нынешний генерал-майор юстиции получил за один из боев в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе - в 1999-м его разведвзвод обнаружил в горах базу боевиков и разгромил отряд в бою, - Авт.).

Сотрудники СК соревновались в заплывах на короткие дистанции вольным стилем (отдельно - мужчины и женщины) и в смешанной комбинированной эстафете. За соблюдением правил следили опытные специалисты - судья всероссийской и международной категории Манцур Бикмурзин и судья всероссийской категории Елена Гурина.

В итоге призовые места в личном первенстве заняли сотрудник ГСУ СК России по Московской области Н.А. Булахов, представляющие ГВСУ СК России В.А. Старченко и И.П. Зайцев, В.В. Чмыхов из Московской академии СК России, А.А. Плахина и Н.Н. Волобуева из центрального аппарата СК России.

Тройка призеров в смешанной эстафете:

1. команда ГСУ СК России,

2. команда Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского,

3. команда сотрудников ГСУ СК России по Московской области.