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Общество16 сентября 2021 7:00

В Москву идёт холод из Арктики: ночью будет -4, днём +5

Бабьего лета осенью 2021 уже не будет, считают синоптики Московского метеобюро
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
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Бабьего лета осенью 2021 уже не будет, считают синоптики Московского метеобюро

Бабьего лета осенью 2021 уже не будет, считают синоптики Московского метеобюро

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Москву ждёт ещё одно похолодание, более серьёзное, чем то, что уже наступило, предупреждают синоптики Гидрометцентра России и Московского метеобюро. Первая порция холодов обрушилась на столицу и Подмосковье в начале недели. В понедельник, 13 сентября, мы ещё грелись на солнце при +23 градусах, во вторник, 14 сентября, дневная температура стала сразу на 10 градусов ниже. Но хотя бы сухо и по-прежнему с солнцем, уже хорошо!

К концу недели в Московской области ожидаются ночные заморозки до -4 градусов, а днем будет всего +5, к тому же с дождём.

- Самая гнусная погода нас ждёт, увы, в воскресенье, 19 сентября - вместо долгожданного бабьего лета придёт если не бабья зима, то глубокая осень. Температура будет соответствовать климатическим нормам октября, - не радует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни такой:

В четверг, 16 сентября, пасмурно, хотя и без осадков. Днём +10…+12 градусов.

В пятницу, 17 сентября, облачно, с прояснениями, сухо. Ночью в Подмосковье возможны заморозки до -3 градусов, в основном же около нуля. Днём +11…+13 градусов.

В субботу, 18 сентября, переменная облачность, без осадков. Ночью по области подморозит до -4 градусов, днём +11…+13.

- Заморозки вероятнее всего в северо-западной части Подмосковья, - считает Татьяна Позднякова. Ее коллеги из центра «Фобос» настроены пессимистично - по их мнению, даже в мегаполисе в ночь на субботу температура опустится ниже ноля.

В воскресенье, 19 сентября, и в понедельник, 20 сентября, по ночам +1…+6, днём +5…+10 градусов, облачно, дождь.

Виноват в неуютной погоде антициклон, образовавшийся над Шпицбергеном, в Северном Ледовитом океане, и через Скандинавию добравшийся до Европейской части России, объясняют в Московском метеобюро.

Что дальше? Есть ли всего шанс на бабье лето? Или так и будет холодать?

- Только в следующие выходные, 25 - 26 сентября, есть надежда на потепление до +13…+15 градусов. Но на бабье лето это явно не тянет, скорее всего, его уже не будет нынешний осенью, - делится прогнозами Татьяна Позднякова.

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