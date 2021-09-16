Заммэра Владимир Ефимов: Экспорт молочной продукции столичных производителей вырос почти на 55%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В январе-июне 2021 года экспорт молочной продукции Москвы вырос на 54,9% относительно таких же месяцев 2020 года и составил 19,07 миллиона долларов США. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичный экспорт молочной продукции последние несколько лет показывает стабильно высокий рост, - отметил заммэра. - По сравнению с первым полугодием 2019 года экспорт в денежном выражении вырос на 119,4% — более чем в два раза – с 8,69 миллиона долларов США до 19,07 миллиона долларов в январе-июне 2021 года. При этом доля Москвы в общероссийском экспорте выросла с 8% в 2019 году до 12,6% в нынешнем».

По его словам, в первом полугодии 2021 года московские производители молочной продукции экспортировали в основном сыры и творог. Их отправили за рубеж на сумму 7,77 миллиона долларов США, что на 78,3% выше показателя за первое полугодие 2020 года и более чем в 3,5 раза больше соответствующего показателя 2019 года.

По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», вторая по объему поставок группа – кисломолочные продукты, в том числе йогурты. Их экспортировали на 6,12 миллиона долларов США, что на 66,3% больше, чем в первом полугодии 2020 года и на 114,2% больше аналогичного показателя 2019 года.

«Покупателями московской молочной продукции в этом году стали 25 стран, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Среди главных стран-импортёров Казахстан, Беларусь, Киргизия и Азербайджан. Также столичная «молочка» поставляется в США, Панаму, Японию, Китай и Индию».

Среди перспективных рынков для увеличения объёмов экспорта московских компаний специалисты Центра «Моспром» выделяют страны ближнего зарубежья – Абхазию, Узбекистан, Армению и Беларусь. Сегодня производители молочной продукции Москвы могут воспользоваться широким спектром мер поддержки, реализуемым институтом развития внешнеэкономической деятельности правительства Москвы. Например, Московский экспортный центр, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, оказывает предпринимателям более десятка различных услуг для развития экспорта в столице. В частности, компания, производящая детское питание на козьем молоке, при поддержке МЭЦ получила продление премиального аккаунта на Europages.com и смогла воспользоваться финансовой поддержкой. Предприятию выдали экспортный грант в размере более 850 тысяч рублей.