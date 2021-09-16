Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты полностью избавятся от выбросов углекислого газа

Экологические инициативы столичных предприятий получают широкую поддержку со стороны города Фото: Мария ЛЕНЦ

К 2040 году столичные молочные комбинаты – Царицынский и Лианозовский, принадлежащие компании «Вимм-Билль-Данн» (входит в состав PepsiCo) – планируют свести к нулю выбросы CO2 в рамках новой глобальной стратегии PepsiCo Positive (pep+). Компания также будет постепенно сокращать количество первичного пластика в упаковке продукции и использовать для нее перерабатываемые, компостируемые и биоразлагаемые материалы. Напомним, в июне правительство Москвы подписало меморандум о сотрудничестве с компанией PepsiCo Россия для достижения целей устойчивого развития (ЦУР).

«В 2019 году Москва стала участником пилотного проекта ОЭСР «Территориальный подход в достижении ЦУР» и сегодня активно работает над Целями по экологии, сотрудничая в этом направлении с представителями столичных предприятий, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты уже не первый год реализуют масштабную экологическую программу, соответствующую глобальным принципам устойчивого развития. На двух московских заводах за последние пять лет удалось сократить потребление электроэнергии на 10 процентов, сэкономив тем самым около 120 миллионов кВтЧас, на 18 процентов снизить потребление воды и на 15 процентов – выбросы углекислого газа».

Стратегия PepsiCo Positive (pep+) станет основополагающим принципом развития и изменения всех бизнес-процессов – от ответственной закупки сырья, более экологичного производства и продажи продукции до вовлечения потребителей и поощрения выбора полезных для людей и безопасных для планеты продуктов питания.

«Экологические инициативы столичных предприятий получают широкую поддержку со стороны города, - отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - С 2016 года компания «Вимм-Билль-Данн» имеет статус промышленного комплекса Москвы, что обеспечивает ей значительные налоговые льготы, а значит и средства на модернизацию производств. Кроме того, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предприятию без торгов был предоставлен земельный участок в районе Восточное Дегунино. Там компания возводит производственные очистные сооружения для Лианозовского молочного комбината».

К концу этого года PepsiCo полностью перейдет на закупку энергии из возобновляемых источников – солнечных батарей и гидроэлектростанций. Это позволит компании сократить примерно на 30% парниковые выбросы от собственных производств.