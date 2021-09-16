В столице для волейбольной школы «Ника» построят спортивный комплекс

Строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2022 году на юго-востоке столицы откроется новый спорткомплекс. Его построят для одной из ведущих волейбольных школ Москвы – школы олимпийского резерва № 65 «Ника» в Текстильщиках.

«Сейчас строители приступили к монтажу наружных стен из легковозводимых конструкций, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, начался монтаж несущих металлоконструкций покрытия волейбольного зала. На стройплощадке ведется сборка индивидуального теплового пункта. В помещениях цокольного этажа приступили к черновой отделке. Открытие спорткомплекса планируется в 2022 году».

По его словам, пока у школы нет собственного здания. Занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке города.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики, - отметил Рафик Загрутдинов. - Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих».

КОНКРЕТНО

Спортивный комплекс площадью более 7500 квадратных метров разместится на Волжском бульваре. В здании откроют:

- игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на 3 площадки с трибунами на 300 человек;

- тренажерный зал;

- бассейн для оздоровительного плавания 25 на 16 метров.

Во время соревнований три тренировочные площадки смогут трансформироваться в одну.

Для максимального удобства посетителей и спортсменов в здании в дни состязаний будут разделять спортивные потоки.

Сооружение возводят по технологии каркасно-обшивных стен с применением алюминиевых панелей с перфорацией и керамических плит. Помимо этого, для максимального освещения залов и других помещений комплекса используют витражное остекление.