В столице для волейбольной школы «Ника» построят спортивный комплекс

Строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В 2022 году на юго-востоке столицы откроется новый спорткомплекс. Его построят для одной из ведущих волейбольных школ Москвы – школы олимпийского резерва № 65 «Ника» в Текстильщиках.
«Сейчас строители приступили к монтажу наружных стен из легковозводимых конструкций, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, начался монтаж несущих металлоконструкций покрытия волейбольного зала. На стройплощадке ведется сборка индивидуального теплового пункта. В помещениях цокольного этажа приступили к черновой отделке. Открытие спорткомплекса планируется в 2022 году».
По его словам, пока у школы нет собственного здания. Занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке города.
«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики, - отметил Рафик Загрутдинов. - Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих».
КОНКРЕТНО
Спортивный комплекс площадью более 7500 квадратных метров разместится на Волжском бульваре. В здании откроют:
- игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на 3 площадки с трибунами на 300 человек;
- тренажерный зал;
- бассейн для оздоровительного плавания 25 на 16 метров.
Во время соревнований три тренировочные площадки смогут трансформироваться в одну.
Для максимального удобства посетителей и спортсменов в здании в дни состязаний будут разделять спортивные потоки.
Сооружение возводят по технологии каркасно-обшивных стен с применением алюминиевых панелей с перфорацией и керамических плит. Помимо этого, для максимального освещения залов и других помещений комплекса используют витражное остекление.