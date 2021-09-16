Спортивный комплекс с бассейном появится в Зеленограде

Около площади Колумба в районе Старое Крюково в Зеленограде в скором времени откроется спорткомплекс с бассейном. Его строят для спортивной школы «Спутник» Москомспорта.

«На сегодня фасадные работы выполнены на 35 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, строители приступили к возведению гаража для уборочной техники. В завершающей стадии кровельные работы, также активно ведутся внутренние отделочные работы».

Спортивный комплекс рассчитан на круглогодичные спортивные состязания и тренировки, а также районные соревнования. В нем разместится физкультурно-оздоровительный центр и спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для занятий легкой атлетикой и сектором для прыжковых дисциплин.

«Рядом с будущим спорткомплексом находится Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи, а также детская юношеская школа олимпийского резерва №112, - добавил Рафик Загрутдинов. - Одно из ее ведущих направлений – это футбол, поэтому, согласно проекту, современный комплекс позволит заниматься юным спортсменам любимым видом спорта».

КОНКРЕТНО

Здание спортивного комплекса – пятиугольное. В нем три этажа с подвальным уровнем и техподпольем. Общая площадь - порядка 9400 квадратных метров.

На подземном этаже - технические помещения.

На 1-м этаже – вестибюль с гардеробом, пункт охраны, буфет, медицинский блок, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола, художественной гимнастики, гандбола с трибунами на 250 зрителей, раздевалки с душевыми и санузлами, административные помещения, техническая зона, подсобки.

На 2-м этаже - бассейн на шесть дорожек с раздевалками, зал сухого плавания, администрация, венткамеры, подсобные и вспомогательные помещения.

На 3-м этаже - административные, подсобные и вспомогательные помещения.

Около здания появится гараж для уборочной техники и парковка на 18 машин.