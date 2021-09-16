Петр Бирюков: Отопление включили в более 90% жилых домов Москвы

Отопительный сезон стартовал в Москве в понедельник, 13 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице завершается пуск тепла в жилых домах, детсадах, школах, офисах и других городских зданиях. Напомним, отопительный сезон стартовал в Москве в понедельник, 13 сентября.

«По состоянию на 10.00 16 сентября тепло подается в 90% жилых домов и 95% социальных объектов», – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, включение тепла проводится поэтапно и весь процесс обычно занимает до пяти суток.

Первыми согреваются социальные учреждения, жилые дома и офисные здания. А позже всех отопление придет на предприятия торговли и промышленности.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

На плохое отопление в столице по правилам можно начинать жаловаться не ранее, чем через пять дней после начала запуска тепла, то есть уже с этой субботы, 18 сентября. Если в квартире слабо греют батареи или вообще остались ледяными, то можно сообщить об этом любым удобным способом:

1. По телефону

- на выделенную «горячую линию» Общегородского контакт-центра - 8-800-100-23-29;

- на круглосуточную «горячую линию» Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) - 8-495-539-59-59. Здесь также помогут разобраться с неполадками в системе тепло- и водоснабжения;

- в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно).

2. Через интернет

- с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».