Кэшбек, экология и будущее: выгодно ли иметь электромобиль в Москве

Владельцев электромобилей по всей России меньше 1%. Фото: Евгения ГУСЕВА

Владельцев электромобилей в столице пока не так много. Их и по всей России меньше 1%, по подсчетам агентства «Автостат». В Госдуме рассматривают возможность повысить интерес к экологическому транспорту и предоставить льготы и скидки для покупателей. Поможет ли это увеличить спрос на электромобили в Москве?

Дорого. А субсидии будут?

Пересаживаться на электромобили москвичи не спешат из-за дороговизны. Цена среднего электромобиля приблизительно в два раза выше, чем обычного (на дизельном топливе). Это понимают и в правительстве.

- За 1 млн рублей можно купить простенький Hyundai или «Ладу», но за эти деньги не купить электромобиль, - говорит член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

В Госдуме предлагают выдавать субсидии владельцам электроавтомобилей и разрешить ездить по «выделенкам». Например, во Франции для стимулирования покупки выделяют субсидии 10 тысяч евро и освобождают владельцев экологичного авто от транспортного налога.

- Если мы посмотрим на мировую статистику продаж электромобилей, то наиболее активно их покупают в странах, где выдают значимые субсидии на покупку. По опросам, у нас около 40% хотели бы ездить на электромобилях, но позволить себе не могут - дорого. Поэтому без субсидий не обойтись. Важно еще и отсутствие таможенных платежей. Ведь если со следующего года вернут пошлины, то цена электромобилей вообще возрастет, тогда их на дорогах Москвы не прибавится. Будет лишь несколько богатых фанатов «Теслы», - говорит Петр Шкуматов, координатор общественного движения «Синие ведерки».

Министерство экономического развития предлагает кэшбек в размере 25% на покупку электромобиля, собранного на территории России. Считаем, если машина стоит около 3 млн рублей, то экономия 750 тысяч рублей.

- Электромобили, конечно, позволяют сэкономить на топливе и техническом обслуживании, но эти средства не покроют дополнительные расходы. По факту, где внедрялись электроавтомобили, владельцам предоставляли льготы: бесплатную парковку и возможность ехать по выделенным полосам, - говорит Петр Шкуматов.

- Можно ли пустить электромобили на «выделенки»?

- Пока на наших дорогах экологичных авто мало, поэтому их можно пустить на «выделенки» и никаких негативных последствий для движения общественного транспорта не будет. Если цель государства будет достигнута и у нас будет много электротранспорта, то льготы постепенно будут сворачивать. Мы понимаем, что это будут временные льготы.

Далеко не уедешь

Есть еще ряд причин, по которым москвичи не спешат пересаживаться на электрокары. Один из недостатков - небольшой пробег на одной подзарядке. Автомобиль придется подзаряжать уже где-то через 120-150 километров. Это означает, что водителю-любителю хватит, чтобы на своей машине передвигаться из дома до работы и обратно, заехать по пути в магазин - пробег обычно не превышает 40-50 км в день. А вот если путь дальний или машину использовать для такси, то речь о 400-500 км в день. К тому же зимой зарядка держится на 30% меньше.

По этой и другим причинам москвичи продают электромобили. Но и спрос на них есть на вторичном рынке. Продажи выросли на 60%.

- В абсолютных цифрах сохраняется огромный разрыв в продажах электрокаров и традиционных бензиновых автомобилей. Столь значительная динамика количества сделок в сегменте электромобилей с пробегом отчасти обусловлена эффектом низкой базы и использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, – отмечает Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами в Авито Авто.

Однако пока одни «наигрались», другие пользуются возможностью взять машину. Ведь инфраструктура в Москве постепенно появляется.

- В подземных паркингах и во дворах реновационных кварталов планируется устанавливать зарядные станции для электроавтомобилей, - сообщил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы.

На новых станциях можно будет подзарядить не только машины, но и электровелосипеды, моноколеса, самокаты, скутеры и другой электротранспорт. Быстрая зарядка позволит пополнить энергией автомобиль за 120 минут. Но будущее за скоростными зарядками – первая уже появилась в Москве (на бульваре Яна Райниса, 1).

- Подзарядить автомобиль можно за 20 минут, так как она обладает высокой мощностью в 50 кВт, имеет два разъема - европейского и американского типа. Зарядная сессия бесплатна, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Уже до конца нынешнего года в столице будет не менее 50 зарядных станций для электрокаров нового типа (зарядка в шесть раз быстрее).

Интересно знать

Наиболее продаваемые на вторичном рынке электрокары (по данным Авито):

- Nissan Leaf, средняя цена - 730 000 рублей,

- BMW i15, средняя цена - 1 890 000 рублей,

- Tesla Model 9, средняя цена - 3 453 000 рублей,

- Tesla Model S, средняя цена – 4 500 000 рублей,

- Tesla Model X, средняя цена – 5 400 000 рублей.

Кстати

Экологические такси и каршеринг

Электрокары хотят внедрять в московском общественном транспорте. Правительство увеличило размер субсидии в два раза на машины экологического класса (по сравнению с субсидией на покупку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания).

- Стоимость электромобиля не должна превышать 4 млн рублей. Мера поможет популяризировать электротранспорт в системе таксомоторных перевозок, особенно каршеринга. Также благодаря этой мере улучшится экологическая обстановка в городе, - рассказали в мэрии Москвы.