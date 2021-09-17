Круглогодичные фермерские ярмарки в Москве: Японская пагода - в Куркине, средневековый замок - в Марьине

В Марьине за фермерскими продуктами можно заглянуть в средневековый замок и сделать на его фоне красивые селфи

Сыровары, мясники, садоводы, пасечники, пекари и остальные мастера везут свой товар - на ярмарку в Москву. Накормить столицу готовы Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ростовская области, Чувашская Республика, Алтайский край - всего 42 региона России, а также Армения, Белоруссия и Киргизия.

Вкусности теперь можно купить не только на ярмарках выходного дня раз в неделю, но и круглый год в специальных павильонах. Каждый из них - в необычном дизайне и с развлечениями для детей и взрослых. Таких мест по всей столице уже более пятидесяти. С каждым месяцем их становится все больше. Рассказываем о самых интересных круглогодичных ярмарках.

РЫЦАРИ В РОЗАХ

В Марьине за фермерскими продуктами можно заглянуть в средневековый замок и сделать на его фоне красивые селфи. В самом павильоне, кроме торговых рядов с овощами, фруктами, соленьями, вареньями, работает кафе. Рядом - спортивная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем, карусель и сцена. Сейчас около этой ярмарки, как и на остальных в других районах города, проходит фестиваль «Цветочный джем». До октября «замок» будут украшать ажурная кованая беседка, фигурно выстриженные деревья в вазонах, каменные чаши фонтанов с пышными цветами, заросли ароматных роз и «беседки» из живых деревьев. А если захочется еще больше красоты, то можно прогуляться в соседнем ландшафтном парке «Серпантин». Его проект разработал британский дизайнер Мэтью Чайлдс.

Где находится: ул. Перерва, вл. 52, ст. м. «Братиславская».

МЕЧТА ИМПЕРАТОРА ПОДНЕБЕСНОЙ

Пагоды, статуи самураев, сад камней, бонсай - и все это не в Японии, а в Куркине на северо-западе столицы. Вроде забежал на ярмарку за картошкой, а попал на бесплатную экскурсию. Сейчас вокруг еще выросли фантастические сады в стиле страны Восходящего солнца. Например, около 10 тысяч многолетних дикоросов - боярышник, айва, ирисы, хосты, папоротники. К ним добавили карликовые сосны и гортензии. Проект согласовали с хранителем императорских садов в Киото. А традиционный сад камней собрали из яшмы и змеевика. Некоторые из этих «осколков» тянут на пять тонн. Рядом - детская площадка, роллердром, сцена и уличная жаровня.

Где находится: на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, ст. м. «Ховрино», далее авт. №958.

Все это не в Японии, а в Куркине на северо-западе столицы

РЕЗНОЙ ТЕРЕМ У МЕТРО

В Братееве на юге Москвы ярмарочная торговля развернулась в деревянном купеческом тереме. На прилавках - овощи, фрукты, рыба, морепродукты, мед, выпечка, бакалея, сухофрукты. Знатоки сыров от Истринской сыроварни Олега Сироты могут найти здесь свои любимые лакомства. Там же можно перекусить в кафе. Рядом - роллердром, который зимой превращается в каток с искусственным льдом. Для детей - карусель.

Где находится: около ст. м. «Алма-Атинская».

В Братееве на юге Москвы ярмарочная торговля развернулась в деревянном купеческом тереме

ИНДИЯ В СОСЕДНЕМ СКВЕРЕ

Ярмарка в Отрадном только открылась в начале сентября, но уже стала фишкой района. Еще бы! Покупатели поначалу даже забывают, что пришли за продуктами. Все хватаются не за кошельки, а за мобильники и бесконечно щелкают селфи. Уже на улице гостей встречают статуи индийских воинов и похожие на мини-версию Тадж-Махала ажурные беседки среди ярких садов. Фишка - фигура индийского божества Ганеши c головой слона и четырьмя руками. Вокруг все цветет и пахнет, как в Индии. Площадка украшена цветами розовой куркумы, похожими на ирисы. На крыше павильона - жёлтые и розовые традиционные гирлянды индийской хризантемы, герань всех оттенков розового цвета. Рядом - бесплатная карусель с фигурами тигров и слонов, два спортивные площадки, прогулочная аллея, жаровня под навесом, скейт-парк. А в торговом павильоне около большого прилавка с пахучими специями и сухофруктами можно ощутить себя, словно на базаре в индийской Калькутте.

Где находится: в сквере на улице Хачатуряна, ст. м. «Отрадное».

Смотреть видеосюжет В Отрадном открылась фестивальная площадка в индийском стиле

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ

- павильон в неорусском стиле - в Солнцеве, на улице Богданова, вл. 50. Ярмарочные ряды построили в традициях русского каменного зодчества - с арками, мощными колоннами, цветными панно на фасаде, похожими на картины из изразцов;

- во французском стиле - в районе Арбата, в Большом Николопесковском переулке, вл. 8. Сооружение в духе модерна украшено коваными декоративными деталями, ажурными фонарями, большими круглыми часами. Кстати, ярмарок с таким дизайном по всему городу больше всего - около 30; (фото - https://www.mos.ru/news/item/93934073/?onsite_molding=2)

- сталинский ампир - в Кузьминках, на Волгоградском проспекте, вл. 119 и еще в шести районах столицы. Арки, лепнина, монументальные стены с колоннами - все напоминает павильоны ВДНХ 50-х годов прошлого века.

Ближайшую к вашему дому или просто красивую круглогодичную ярмарку можно выбрать в специальном разделе на портале мэра Москвы

НА ЗАМЕТКУ

На каждой площадке посетители могут побывать на дегустациях, кулинарных и творческих мастер-классах, праздниках и встречах с интересными людьми. Афишу на ближайшие дни обычно вывешивают на входе в ярмарочный павильон и в соцсетях района.

Внимание! Везде нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Большинство круглогодичных ярмарок открыты шесть дней в неделю с 10.00 до 20.00.

Понедельник - санитарный день.

Некоторые площадки, например, в Перово на Зеленом проспекте и в Южном Медведково на Полярной улице, торгуют с четверга по воскресенье.

ЧТО ПОЧЕМ

Цены в среднем выглядят так (за кило):

Баклажаны - 79 - 180 руб.

Огурцы - 79 - 129 руб.

Сладкий перец - 85 - 175 руб.

Морковь - 35 руб.

Картофель - 50 руб.

Лук - 30 - 49 руб.

Яблоки - 89 руб.

Мед луговой - от 250 руб.

Взвар грушевый - 185 руб. за 3 литра.

Яйца - 55 - 90 руб. за десяток.

Салями с пармезаном - 130 руб. за 100 г.

Рулет из индейки - 1600 руб.

Сыры от российских фермеров: оранжевый Чеддер - 135 руб. за 100 г, моцарелла тречча - 300 руб. за 200 г, буррата - 350 руб. за 250 г, гауда с соусом песто - 160 руб. за 100 г.

Каждую неделю на ярмарках проходят акции со скидками в 10 - 15 процентов на разные продукты. Некоторые товары могут купить по сниженным ценам льготники, а также владельцы социальной карты москвича.