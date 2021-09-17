На Павелецкой площади в Москве открылась центральная часть нового парка

На месте одной из самых уродливых и давних «заброшек» города появится комфортное место. Фото: mos.ru

Знаменитая «яма» на Павелецкой площади в столице скоро исчезнет навсегда. А на месте одной из самых уродливых и давних «заброшек» города появится комфортное место для отдыха, шопинга и прогулок.

«На Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы, - сказал сегодня, 17 сентября, мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра реконструкции и благоустройства Павелецкой площади. - На протяжении многих лет здесь была яма, на которую абсолютно законно жаловались жители, обращая внимание, что с этим безобразием надо заканчивать. Мы три года тому назад изъяли участок у владельцев, которые не работали над этой территорией. Нашелся новый инвестор - компания «ПИК», создали новый концепт этой площади, торгово-развлекательного центра, который вписывается теперь в транспортно-пересадочный узел».

По его словам, здесь также реконструировали трамвайные пути, изменив при этом движение транспорта рядом с площадью. Но на этом благоустройство в районе не прекращается. В ближайшее время приведут в порядок соседние с Павелецкой площадью улицы Дубининская и Кожевническая.

ЧТО СДЕЛАЛИ

На Павелецкой площади собирались строить торгово-развлекательный центр с паркингом еще в конце 1990-х годов. Котлован начали копать в 2002-2003 годах. Но из-за проблем у инвесторов к началу 2010 года стройку заморозили. Вновь все здесь завертелось в 2019 году.

Сейчас на площади завершаются фасадные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, а также благоустройство ландшафтного парка. Будущий многофункциональный комплекс готов на 90 процентов.

Пока для горожан открыта первая очередь нового парка на Павелецкой площади, включая её центральную часть с фонтаном и зону наземного общественного транспорта. Зимой в благоустроенной части зальют каток и наряд новогоднюю елку.

ЧТО ДАЛЬШЕ

По проекту около Павелецкого вокзала появится 5-этажный подземный многофункциональный комплекс площадью 73 тысячи квадратных метров и ландшафтный парк площадью 3 гектара.

Три из пяти уровней многофункционального комплекса займёт торгово-развлекательный центр. В нем 30% площадей отдадут под магазины одежды и обуви, около 15% – рестораны и фуд-холл, 11% – парфюмерия и косметика. Кроме того, откроются и точки бытовых услуг – мелкий ремонт, чистка одежды, фотосалон и др.

На четвертом и пятом уровне - паркинг на 277 машиномест, включая 28 машиномест для инвалидов.

Главный вход в ТРЦ разместят напротив Павелецкого вокзала. По открытой лестнице посетители смогут попасть на первый уровень, а далее по эскалаторам - в основную часть комплекса.

Помимо главного входа попасть в торговый центр можно будет со стороны Кожевнической и Дубининской улиц. А вход с Садового кольца соединят с действующим подземным переходом через улицу Зацепский Вал.

Фишка комплекса - наземные входные конструкции в виде стеклянных крыш-навесов овальной формы с загнутыми вверх козырьками.

На крыше торгового комплекса вырастет ландшафтный парк. Его украсят площадь с фонтаном, открытый амфитеатр, искусственные холмы. Здесь появятся пешеходные маршруты, выложенные из натурального камня, велодорожки, места для активного и спокойного отдыха, а также кафе и рестораны с уютными террасами.

Над одним из входов в торговый комплекс создадут зелёную зону отдыха с деревянными настилами и променадом по периметру.

Всего в парке высадят порядка 350 лиственных и хвойных деревьев и 18 тысяч кустарников, разобьют газоны и цветники с многолетними и однолетними растениями, поставят лавочки и урны.

По вечерам и ночью парк будут освещать фонари разной формы, высоты и размера.

КОГДА ОТКРОЮТ ПОЛНОСТЬЮ

Реконструкцию и благоустройство Павелецкой площади планируется завершить до конца 2021 года.