Фото - пресс-служба мэра и правительства Москвы

Во время пандемии на борьбу с коронавирусом в Москве вышли более 50 тысяч медицинских работников столицы. Многие из них переболели этой опасной инфекцией, в том числе и с тяжёлыми осложнениями. Некоторых, увы, спасти не удалось.

Сегодня, 17 сентября, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19». Монумент установили в парке Клинического городка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова на Большой Пироговской улице.

«Хотел высказать слова благодарности тем, кто выступил с инициативой создания этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с ковидом, борьбу с пандемией, подвиг наших медицинских работников, - сказал Сергей Собянин. - Москва - перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии. Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники - это 1,5 миллиона уже вылеченных пациентов, в Москве десятки тысяч спасенных жизней. Пожалуй, это главная память».

Мэр напомнил, что многие месяцы городские службы работают в мобилизационном режиме.

«Все службы оказывают полное содействие в том, чтобы пациенты ни в чем не нуждались, - отметил Собянин. - Главная благодарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи, внимания. Я уверен, мы победим и пандемию, и любые другие трудности».

В Москве поставили памятник медикам – героям борьбы с COVID

ЧТО ОТКРЫЛИ

Памятник сделан в виде монументальной стелы, увенчанной крестом. На его лицевой части - надпись «Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19».

На стеле под крестом размещена скульптурная композиция – фигуры медиков, за спинами которых находится Земной шар. Медики спасают мир, побеждая вирус, размещённый у подножия памятника.

Автор монумента – академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков.

ЦИФРЫ

В марте 2020 года Москва первой из российских регионов начала борьбу с пандемией Covid-19.

За это время столичные врачи вылечили 1,47 миллиона заражённых коронавирусом пациентов.

Во время массовой вакцинации первый компонент вакцины против ковида получили 5 миллионов москвичей.