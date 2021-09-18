Погода в Москве 18 – 26 сентября 2021: В столицу вернется 17-градусное тепло

Только следующие выходные, 25 и 26 сентября, у нас есть шанс если не на бабье лето, то на некое его подобие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместо долгожданного бабьего лета в столицу пришла глубокая осень. В ближайшие выходные температура будет на 4 градуса ниже климатическофй нормы, не радуют синоптики Гидрометцентра России в своем прогнозе погоды в Москве на 18 – 26 сентября 2021.

В субботу, 18 сентября, под утро в Подмосковье заморозки до -2, в мегаполисе 0...+2. Днем +11...+1 град3усов, переменная облачность, сухо.

В воскресенье, 19 сентября, ночью +3...+5 градусов, днем +9...+11, пасмурно и очень ветрено, с порывами до 17 м\сек. Местами пройдут небольшие дожди.

В понедельник, 20 сентября, ожидаются сильные ливни, причем круглые сутки. Ночная температура +1...+6 градусов, днем всего +5...+7, и пронизывающий северо-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В общем, надо основательно утепляться и защищаться от дождя: непродуваемые и непромокаемые куртки, резиновые сапоги... А лучше всего в понедельник поработать удаленно и остаться дома, с теплым пледом и чаем.

Во вторник и среду, 21 и 22 сентября, облачно и сыро. По ночам +1...+6 градусов, днем +6...+11.

В четверг, 23 сентября, в облаках появятся просветы, но без небольшого дождя не обойдется. Под утро +4...+9 градусов, днем +7...+12.

В пятницу, 24 сентября, облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14.

И только следующие выходные, 25 и 26 сентября, у нас есть шанс если не на бабье лето, то на некое его подобие. В субботу и воскресенье синоптики обещают переменную облачность, никаких дождей. По ночам +5...+10 градусов, днем потеплеет до +17.