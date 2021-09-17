На KION выходит премьера российского музыкального альманаха «Шестнадцать+»

Премьера необычного музыкального сериала «Шестнадцать+» пройдет в онлайн-кинотеатре KION 21 сентября. Особенность проекта в том, что каждая серия, а их десять, будет основываться на одной из популярных среди подростков песен. Сериал можно посмотреть, оформив подписку в МТС.

Киноальманах расскажет, о жизни современной молодежи, и о том, что волнует подрастающее поколение. «Шестнадцать +» - это фильм о первой любви и ревности, зависти и конкуренции, принятии себя и своего тела. А еще о сепарации от взрослых, и попытках найти себя и доказать свою значимость. Здесь присутствует дружба, конфликты, одиночество, насилие, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире.

Этот сериал будет интересен не только самим подросткам, но и их родителям, а еще бабушкам и дедушкам. Альманах поможет взрослым понять своих детей и внуков, узнать, чем они живут и из-за чего переживают.

- Мы уверены, что взросление – это период, который интересен не только молодым людям, но и зрителям 30+, которым важно вспомнить свою юность и еще раз заново пережить чувства, которые больше не повторятся. Или узнать, как это происходит сегодня с их детьми, - отметила креативный продюсер Наталья Исакова.

Она добавила, что альманах, премьера которого состоится в ближайшее время, это не музыкальный клип.

- «Шестнадцать +» - это полноценное кино, в котором звучит песня, послужившая триггером истории. Представьте, что за каждым хитом стояла бы чья-то реальная история, мы попытались пофантазировать и рассказать ее, - подчеркнула продюсер.

КОНКРЕТНО

Истории, вошедшие в альманах, сняты по следующим композициям:

- Sirotkin («Бейся, сердце»)

- OQJAV («Взрослые»)

- Mary Gu («Косички»)

- RSAC («Поезда»)

- Даня Милохин («Выдыхаю боль»)

- Дора («Втюрилась»)

- Дана Соколова («Только вперед»)

- Аигел («Снег»)

- Лилу45 («Выпей меня до дна»)

- Zoloto («Улицы ждали»)

КСТАТИ

Одна из новелл альманаха - «Хейт» вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля «Кинотавр». Показ состоится на фестивале 19 сентября. В главной роли снялась Виктория Толстоганова. Новелла снята Светланой Самошиной, сценарий Александра Цыпкина.