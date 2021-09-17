«В Подмосковье прекрасный штаб, прекрасная работа»: Глава ЦИК Элла Памфилова отметила хорошую организацию голосования на выборах в Московской области

Представители всех партий и наблюдатели смогут отслеживать в режиме онлайн ход голосования по выборам в Госдуму на любом избирательном участке Подмосковья. В Одинцове для этого открыли Центра мониторинга и общественного наблюдения «Выборы 2021».

Как работает центр сегодня проверили губернатор Московской области Андрей Воробьев и Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В течение ближайших трех дней в Центр мониторинга будет стекаться информация из всех уголков области - в режиме круглосуточной трансляции через камеры, установленные на каждом УИК.

- Ты можешь прийти и своими глазами увидеть, что происходит на отдельно взятом избирательном участке. Мы открыли Центр для представителей всех партий, - сказал Андрей Воробьёв. - Я посмотрел, как организован процесс выборов на разных участках. Люди приходят, кому удобно проголосовать сегодня, чтобы с семьей спланировать отдых в субботу и воскресенье. Это дополнительная возможность для того, чтобы большее количество людей было вовлечено в голосование. Выборы начались, я всех приглашаю!

Стоит напомнить, что Московская область стала одним из первых регионов, где для прозрачности процесса выборов появился такой Центр мониторинга и общественного наблюдения. Впервые он работал на выборов депутатов в 2016 году, а затем - на выборах Президента в 2018-м и во время голосовании за поправки в Конституции в 2020-м.

- Здесь созданы все возможности, чтобы этот новейший для всей страны инструментарий использовали для повышения гарантий общественных прав, - отметила Татьяна Москалькова. - По крайней мере, наши коллеги очень положительно оценили то, что увидели, как оборудованы рабочие места.

Омбудсмен также отметила высокую активность избирателей в первый день голосования.

Работу по проведению голосования в Московской области и организацию общественного контроля высоко оценила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

- В Подмосковье много сделано, надеемся, что все будет нормально. У вас прекрасный штаб, прекрасная работа, - заявила Памфилова во время ю видео-конференции с Центром мониторинга и общественного наблюдения в Одинцове.

Несколько важных цифр:

- 3982 камеры, установленные на избирательных участках Подмосковья, ведут прямую трансляцию.

- В 60 муниципалитетах на площадках местных общественных палат действуют штабы, в которых также можно просматривать онлайн-трансляции.

Напомним, нынешнее голосование проходит в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.