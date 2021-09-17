Полиция "задержала" енота на избирательном участке в Москве

В Москве на участок голосования принесли енота. Фото: Кадр видео

17 сентября в школе № 1282 в районе Сокольники шел первый день выборов. Один из избирателей пришел голосовать с енотом. Животное сидело в клетке, но в какой-то момент выбралось из переноски и начало носиться среди урн для голосования и избирательной комиссии.

— Чего только не увидишь в штабе. На УИКе 1262 (участковой избирательной комиссии — прим.ред.) избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции, — рассказал в своем Telegram-канале руководитель Общественного штабе по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Судя по видео с избирательного участка, за тем, как хозяин пытается поймать енота, наблюдали по меньшей мере семь сотрудников полиции. Когда зверек наконец оказался в клетке, его и владельца сопроводили в отдел для дачи объяснительной. В Кодексе об административных правонарушениях нет наказания за выпуск зверей на участок или дезорганизацию голосования. А вот в Уголовном кодексе есть статья за воспрепятствованию работы избирательной комиссии. По ней штраф до 80 тысяч или исправительные работы. Однако здесь важно, как на ситуацию смотрит полиция, и какие мотивы были у хозяина: умышленные или это лишь недоразумение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту kp.ru сообщили, что информация о таком инциденте к ним не поступала. В отделе по связям со СМИ городской избирательной комиссии не ответили на звонок.

В этом году выборы проходят в три дня. Избирают депутатов в Госдуму, а в некоторых районах Москвы также проходят довыборы депутатов в городскую думу и муниципальное собрание района.

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