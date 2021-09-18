Ледовый комплекс и центр бокса: В Москве построят почти 50 спортивных объектов до конца 2023 года

Крупные спортивные объекты будут соответствовать международным требованиям и стандартам. Фото: stroi.mos.ru

Спортивных объектов в столице станет значительно больше к концу 2023 года. Строители намерены возвести почти 50 зданий.

- С начала этого года в эксплуатацию введено 15 объектов спорта, еще более 30 объектов планируется построить до конца 2023 года, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ледовый дворец «Кристалл» строится на месте старого катка. Фото: stroi.mos.ru

В настоящее время в городе строят международный центр самбо и центр бокса, а также ледовый комплекс «Кристалл» в Лужниках, спортивный центр ЦСКА на Ходынском поле. Крупные спортивные объекты будут соответствовать международным требованиям и стандартам. А это означает, что Москва сможет принять международные соревнования самого высокого уровня.

Москва сможет принять международные соревнования самого высокого уровня. Фото: stroi.mos.ru

Международный центр самбо и центр бокса появится в «Лужниках» до конца 2021 года. Симметричные спортивные сооружения располагают под одной крышей - они будут объединены общим фасадом. При этом центры будут функционировать отдельно, у каждого будет собственная парковка для гостей. Семиэтажный спортивный объект будет иметь наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволит наблюдать за спортивными занятиями даже с улицы. Такие архитектурные приемы ранее в Москве не использовали. Кроме тренировочных залов и рингов в здании создадут 25-метровый спортивно-оздоровительный бассейн и медико-восстановительный центр.

Международный центр самбо и центр бокса появится в «Лужниках» до конца 2021 года. Фото: stroi.mos.ru

Ледовый дворец «Кристалл» также строится на территории олимпийского комплекса «Лужники» - на месте старого катка. В новом здании будет две ледовые арены, трибуны, кафе с видом на катки, 25-метровый бассейн и spa-комплекс. Фишкой фасада станет 14-метровое панорамное витражное остекление и украшения в виде кристаллов.

Кроме футбольного манежа, на «Торпедо» разместятся помещения для занятий боксом и борьбой.Фото: stroi.mos.ru

Легендарный стадион «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова после реконструкции станет современным спортивным объектом. Кроме футбольного манежа, там разместятся помещения для занятий боксом и борьбой.

На футбольном стадионе «Москвич» до 2022 года уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, установят современную систему освещения.

Работы на футбольном стадионе «Москвич» завершат к 2022 году. Фото: stroi.mos.ru

Для большого района Некрасовки возведут современный спортивный комплекс, в котором будет крытый каток на 500 зрителей, бассейны, зона воркаута, тренажерный зал и шахматный клуб.

На территории ООО «Мосрентген» для работников предприятия построят двухэтажный спортивный центр площадью около 300 кв. метров.

Всего в столице, по данным Андрея Бочкарева, за последние десять лет возвели 136 новых спортивных объектов.