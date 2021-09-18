В Москве могут запустить трамвай на магнитной подушке

Вот так выглядит трамвай будущего - он способен передвигаться с помощью магнитной подушки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нет, ребята, это не шутки.

Трамвай на электромагнитной подвеске проходит сейчас испытания в Московском институте теплотехники и, вполне возможно, станет частью городского транспорта, заменив, например, монорельс на ВДНХ.

Максимальная скорость - 60 км/ч - в городской черте этого достаточно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом система магнитной левитации - это не что-то принципиально новое, а, скорее, хорошо забытое старое.

Первые опыты в этом направлении в нашей стране начались ещё при царе. А в конце 1970-х, при Брежневе, бесколёсная 100-килограммовая тележка впервые поднялась над рельсом на 15 мм. Ещё чуть позже экспериментальную эстакаду длиной почти один километр построили в Раменском. После чего Союз развалился и испытания по понятным причинам прекратились.

Испытания нового трамвая проходят в Московском институте теплотехники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За границей тем временем внимательно следили за нашим опытом. Дивились. И даже приезжали учиться (Китай, например).

Сейчас зарубежные магнитопланы гоняют со скоростью 600 км/ч, конкурируя с самолётами. Но всё же пока остаются экзотикой (слово «пока», очевидно, ключевое, не за горами открытие регулярного движения между городами - в Японии, например).

Ничего. Мы тоже не лыком шиты. Наш трамвай ихнего не глупее.

НЕ ПОЕХАЛИ, А ПОЛЕТЕЛИ

Учитывая специфику института (а именно в нём разработали ракетные комплексы «Ярс», «Тополь», «Булава» и другие), лично мне беспилотная модель городского трамвая представлялась более эпичной. Может быть, даже с хвостовым оперением как у ракеты. И хищным заострённом носом. Однако на месте я увидел два знакомых вагончика, очень похожих на монорельсовые. Две раздвигающиеся дверцы. В салоне - посередине - вертикальный поручень. И восемь сидений. Всё.

Машинист такому составу не нужен - трамвай едет сам по приборам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ещё одна детская фантазия также разбилась о чудо инженерной мысли. Я-то думал, что после слов «земля, прощай» состав сиганёт в воздух (ну хотя бы на полметра) и пошурует «по пару, по пару», как помните у Буркова в фильме «Печки-лавочки»?

Нет. Тронулся как обычный поезд. И плавно поехал.

Так в чём же тогда фокус?

Конструктор новой системы Владимир Шанаев: «С помощью электромагнитов мы можем изменять силу притяжения тележки». Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В том, что этот состав не давит на верхнее полотно ходовой балки - проще говоря, не касается его колёсами, - пояснил «КП» конструктор новой системы Владимир Шанаев. - А почему так происходит? Почему трамвай ничего не весит? Да потому что снизу этой балки установлены электромагниты. И мы с их помощью можем изменять силу притяжения тележки. Условно, если масса состава 8 тонн, то магниты настраиваем тоже на 8 тонн. Зрительно колесо как будто стоит на ходовой балке. Но при этом его можно покрутить.

- То есть какое-то минимальное расстояние между колесом и балкой всё-таки есть? - наконец, сообразил я. - Меньше миллиметра. Сто микрон, например?

- Именно так, - ответил конструктор.

- Тогда почему не добавить тока? - не выдержал я. - Чтобы трамвай повис в воздухе. И это было видно.

- Корейцы так и делают. У них тележки поднимаются на семь миллиметров. Мы этот режим тоже можем использовать, но, честно говоря, не видим смысла. Мы же и так обезвесили состав.

Металлические обрезиненные колеса поднимаются над балкой и поезд разгоняется с помощью электромагнитов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Короче, зрительно новинка ничем не отличается от монорельса, который курсирует по ВДНХ. При этом никакого трения нет. Колёса не изнашиваются (их можно использовать лишь в том случае, если кончится ток).

ДЕШЕВЛЕ МЕТРО В ДЕСЯТЬ РАЗ

Возникает ещё один вопрос. А зачем это вообще делать? Если есть уже и метро, и обычные трамваи.

Отвечает генеральный директор компании «Национальные магнитолевитационные дороги» Валентин Занин:

- Строительство такой системы (на электромагнитах) обойдется в десять раз дешевле, чем строительство метро. И в пять раз дешевле при эксплуатации. Никаких тебе капитальных ремонтов. Электричества тратится меньше. Поэтому по совокупности такой состав превосходит любой вид транспорта в разы. И не зря эту систему активно развивают во всём мире. Японцы строят дорогу длиной три тысячи километров. Добраться из пункта А в пункт Б со скоростью 600 км/ч получится быстрее самолета. Потому что пока ты доберешься до аэропорта, пока по прилете дождёшься багаж, пока оттуда уедешь... Плюс безопасность. Некоторые люди по сей день боятся летать.

Генеральный директор компании «Национальные магнитолевитационные дороги» Валентин Занин: «Наш трамвай выгоднее любого городского транспорта». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что касается трамваев, то магнитопланы в эксплуатации также дешевле.

- Но это именно в эксплуатации, - подчёркивает конструктор Шанаев. - Строительство трассы обойдётся дороже, потому как в черте города для такого трамвая нужна эстакада.

Кстати. Ещё один любопытный момент. Машинист магнитоплану не нужен. Едет он, что называется, по приборам. И перегородить ему путь не сможет никакой таксист. Потому как эстакада с ходовой балкой будет иметь высоту до семи метров. Монорельс, курсирующий по ВДНХ с 2003 года, также имеет функцию беспилотника, но так уже повелось, что её не используют.

- Видимо, чтобы люди не боялись ездить, - улыбается Занин. - Как это так, поезд - и без машиниста?..

Внутри, как на монорельсе ВДНХ, предельный минимализм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После того, как в институте теплотехники обкатают новую трамвайную модель, её для использования предложат в разных городах страны. Например, в Питере уже заинтересовались этой разработкой. А в столице поговаривают о том, что магнитоплан может с успехом заменить монорельс, на обслуживание которого город тратит немалые деньги (как минимум, один миллиард рублей в год).

КАК ТРАМВАЙЧИК НАЗОВЁТЕ

Ещё возник и такой вопрос. А как назвать это чудо техники? Не именно этот экземпляр, а всю будущую серию в принципе.

По логике, должно быть что-то птичье. Но! «Сапсан» уже занят. «Иволга», «Стриж» и «Ласточка» тоже.

Может, «Скворец» или «Чибис»?

Макет, который сейчас испытывают, имеет 12 электромагнитов (мощность каждого - порядка 2 кВт) - в дальнейшем их будет больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конструктор электромагнитной монорельсовой системы Владимир Шанаев над этим пока не думал. Сказал:

- Может, читатели «КП» чего подскажут?

А фотокор «КП» Михаил Фролов предложил назвать «Крокодил».

- Почему «Крокодил»? - не понял я. - Он же не летает…

- А как же тот старый анекдот, в котором солдат спрашивает у прапорщика. «Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?». «Нет, - отвечает тот, - не летают... Шо за идиотские вопросы». «А товарищ майор сказал, что летают...». Прапорщик, слегка задумавшись: «Ну вообще-то летают... Но низЭнько, низЭнько...».