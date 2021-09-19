Погода в Москве 20 - 25 сентября 2021: Ливни и холода будут точно, бабье лето - под вопросом

Осень 2021 опережает календарь почти на месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такое ощущение, что погода подчиняется не законам физики, движениям воздушных масс и сменам атмосферных фронтов, а какому-то метафизическому закону подлости. Обещают синоптики холода с дождями - получите, распишитесь. А если предсказывают потепление - увы, ошибочка вышла, прогноз не оправдался.

В выходные Москва и область пережили первые осенние заморозки (как раз в полном соответствии с прогнозами). На востоке Подмосковья в ночь на субботу морозец был вполне серьезный, -4,2 градуса, в других районах от -1 до -3. В мегаполисе воздух ниже ноля остывал лишь на территории Новой Москвы.

Вообще, осень 2021 опережает календарь почти на месяц: в ближайшие дни температура будет соответствовать климатическим нормам для середины октября, судя по прогнозам погоды в Москве на 20 - 25 сентября 2021.

В понедельник днём, по расчётам Гидрометцентра России, всего +5…+7 градусов, во вторник и среду +6…+8. По ночам уже без заморозков, но лишь чуть-чуть выше ноля. Желания спрятаться дома с поработать удаленно добавят ливни и пронизывающий северо-восточный ветер, который будет свистеть с порывами до 18 метров в секунду (и обо всем этом синоптики тоже предупреждали ещё на прошлой неделе).

Ненастье принесёт активный западный циклон «Роланд», уточняют метеорологи центра «Фобос». Больше всего воды достанется западным, юго-западным и южным районам области; Можайску, Серпухову, Наро-Фоминску, Ступино. В столице в понедельник выпадет от 16 до 21 мм осадков, и это примерно треть месячной нормы. Подобных ливней 20 сентября не было очень давно, сопоставимое количество влаги выливалось с неба в 1948, 1952 и 1959 годах. Так что вполне может быть побит и суточный рекорд. Впрочем, речь идёт об максимуме по осадкам именно для этой даты, 20 сентября, в принципе бывали ливни и мощнее. Так что готовиться к непогоде надо, доставать непромокаемые куртки и резиновые сапоги, но ждать совсем уж небывалого потопа не стоит.

Погода улучшится в четверг, 23 сентября, сквозь тучи проглянет солнце. Дожди если и будут, то небольшие и локальные, уверяют в центре «Фобос». Днём потеплеет до +11…+13 градусов.

В пятницу и субботу Гидрометцентр России обещает даже +15 градусов, но с пасмурным небом и дождями. На бабье лето такая картинка, увы, совсем не тянет. Надежда остаётся лишь на то, что оно придёт чуть позже, в самых последних числах сентября.