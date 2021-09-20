Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 7:00

Как живет самый дальний "осколок" Москвы: При Сталине был закрытый город, а сейчас столица в миниатюре

Самый дальний эксклав Москвы — поселок Акулово, который появился благодаря строительству стратегического объекта
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Центральная и единственная улица в Акулове. Фото из архива сообщества «Акулово. Местная история»

Центральная и единственная улица в Акулове. Фото из архива сообщества «Акулово. Местная история»

Эксклавом в географии называют территорию страны, которая окружена другим государством. Термин применяют и к регионам внутри страны. Самый дальний эксклав Москвы — поселок Акулово. 22 км от МКАД по Ярославскому шоссе, минуя Мытищи, Королев и Пушкино.

В отличие от других эксклавов столицы — Зеленограда, Рублева и Восточного, — Акулово крохотное. Центральная дорога протянулась на 535 метров — пять минут в одну сторону обычным шагом. У улицы нет названия, поэтому все строения именуют как «поселок Акулово, дом X».

Пройти центральную улицу, которая не имеет названия, можно всего за пять минут.

Пройти центральную улицу, которая не имеет названия, можно всего за пять минут.

Фото: Андрей АБРАМОВ

При этом в Акулове есть своя школа, детсад, библиотека, поликлиника и культцентр. Здесь работал один из первых супермаркетов СССР. А появилась Москва в миниатюре благодаря строительству стратегического объекта — гидроузла.

Знак при въезде тут же пугает камерами контроля скорости.

Знак при въезде тут же пугает камерами контроля скорости.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«МЫ — КОРЕННЫЕ!»

С бабой Катей мы разговариваем под развесистой яблоней. В свою тележку (поклажа на колесиках волшебным образом появляется у каждой пенсионерки под старость) она складывает самые налитые плоды.

— Сын с работы вернется, а я ему шарлотку испеку, — объясняет бабуся.

Только вышел из поселка — тут же переместился из Москвы в Мытищинский городской округ.

Только вышел из поселка — тут же переместился из Москвы в Мытищинский городской округ.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Территория Акулова хоть и называется поселком, но внешне мало отличается от города. Только с одной стороны к нему примыкает частный сектор Пушкина, а с другой простираются мытищинские леса и поля. Вы бы стали собирать в Москве яблоки у дороги на пирог?

Баба Катя никогда не жила на Патриарших и Чистых прудах, и вообще не припомнит, когда последний раз ездила в город. Но себя она точно идентифицирует как жительницу столицы.

Флаг столицы гордо рдеет над местным культцентром.

Флаг столицы гордо рдеет над местным культцентром.

Фото: Андрей АБРАМОВ

— Я коренная москвичка! — гордо заявляет собеседница. — У нас вся семья работала на гидроузле и жила здесь. А сынок сейчас в Москву каждый день мотается на службу.

На мой недоумевающий взгляд при слове «коренная» пенсионерка кивает в сторону двух густобровых пешеходов. Парни из Средней Азии вальяжно шагают по единственной здешней улице.

— Бедокурят: плюются, на своем кричат, с колонками по улицам ходят. Работают тут в пекарне. Их увольняют пачками и также принимают на работу новых. Каждое утро у хлебозавода очередь из кандидатов.

Один из первых домов, который построен при основании поселка.

Один из первых домов, который построен при основании поселка.

Фото: Андрей АБРАМОВ

КАТАТЬСЯ НА САНКАХ ХОДИМ В ПОДМОСКОВЬЕ

Местная пекарня появилась четверть века назад. Но жители позабыли, что это было не так уж давно. Ворчат, что при СССР хлеб там пекли лучше. Хотя в советское время хлеб в Акулове был привозной.

На одном из въездов в поселок стоит фирменный киоск. Хлеба в нем — гиганты! Не скромный батон и кирпичик, а килограммовые и двухкилограммовые караваи по 100 — 200 рублей. Фирменные акуловские пироги с мясом и сладкими начинками по 300 — 400 рублей. Один я увез домой гостинцем. Чуть палец не откусил, когда ел — вкуснее пирога в жизни не пробовал.

Несмотря на высокие цены на хлеб и выпечку, в киоск выстраиваются очереди.

Несмотря на высокие цены на хлеб и выпечку, в киоск выстраиваются очереди.

Фото: Андрей АБРАМОВ

За киоском, который стоит при въезде в Акулово, потрескавшийся асфальт сменяется на идеальное полотно. Узнаю его — такое же кладут в ВАО. Акулово административно и относится к востоку Москвы.

— Асфальт и бордюры у нас, как и положено, раз в год меняют, — улыбаются акуловцы. — Только у вас в городе все растягивается на месяцы, а у нас за неделю весь поселок в порядок приводят.

Подобная картина во дворах Москвы сегодня редкость.

Подобная картина во дворах Москвы сегодня редкость.

Фото: Андрей АБРАМОВ

По дороге проехал трактор-поливалка и прибил листву к обочинам. По тротуару прошелся городской пылесос. За день эта двоица пронеслась мимо раз пять. Чистота в поселке безупречная.

— У нас Москва в миниатюре! Представь зиму. Только снежинка упала — тут же дворники смели. Вон за тем домом Подмосковье. Покатать ребенка на санках ходим в Московскую область, — посмеялась молодая женщина, которая вела сына из детсада.

Отдать чадо в этот садик могут только акуловцы. Родители говорят, что тут и воспитатели, и питание лучше, чем в окрестных сельских садиках. В пандемию детсад работал для одного ребенка, потому что его родителей не перевели на удаленку.

В поселке очень много велосипедистов.

В поселке очень много велосипедистов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ТОЛЬКО ПО ПРОПУСКАМ

В сотне метров через лесок от Акулова начинаются берега Учинского водохранилища. В него попадает вода из Волги через канал имени Москвы. По берегам ни одного санатория или базы отдыха. Здесь нельзя рыбачить, кататься на лодках и гидроциклах. В общем, стратегический объект. Вода отстаивается 90 суток и уходит в поселки Северный и Восточный - на станции подготовки, а уже дальше в Москву.

Водохранилище искусственное: до 1932 года здесь стояли 15 деревень. Низину решили затопить. Жителей переселили и построили гидроузел. Поселок перенял название одной из деревень. Она мелькает в стихотворении Маяковского «Необычайное приключение...». Поэт несколько сезонов снимал летнюю дачу в Акулове, которое потом ушло под воду.

Так выглядит закрытая от потусторонних часть гидроузла, ради которого и возвели поселок. Фото из архива сообщества «Акулово. Местная история»

Так выглядит закрытая от потусторонних часть гидроузла, ради которого и возвели поселок. Фото из архива сообщества «Акулово. Местная история»

Зубастые акулы в этих краях никогда не водились. Хотя многие думают, что топоним возник от хищных рыб. На самом деле название пошло от имени Окул или Акул. В архивах царских лет село именуется как Окулово. Но кем был этот досточтимый человек — загадка истории.

— Статья в газете «Сталинец» рассказывает, что гидростанцию и рабочий поселок сдали в эксплуатацию в 1939 году. Тут жили 300 человек (сейчас около 1,5 тысячи —авт.). Изначально было четыре двухэтажных каменных дома на восемь квартир, остальные жили в бараках. До второй половины 50-х поселок был закрытым. Стояли КПП, пропускной режим, — рассказывает секретарь краеведческого сообщества Пушкина Ольга Соловьева.

Первыми поселенцам Акулова стали бывшие заключенные Дмитлага. Они строили канал имени Москвы и гидроузел.

— По распоряжению Сталина многим даровали свободу после окончания стройки. Среди заключенных не только рабочие, которые махали лопатами. Были и инженеры, которые проектировали гидросооружения.

Прибывали в Акулово переселенцы из ближайших областей.

— Годы сложные, приближалась война. Кто-то приехал из рязанского села, устроился, позвал односельчан. Ведь тут и работа, и служебное жилье, — рассказывает краевед.

У подножия Акуловской плотины сейчас стоят дачи. Типовые шесть соток раздавали сотрудникам гидроузла в 90-е. Наверное, это одно из самых безопасных СНТ Подмосковья. Попасть на территорию можно через КПП Росгвардии и только по пропускам.

Ретроавтомобили очень подходят здешним улицам.

Ретроавтомобили очень подходят здешним улицам.

Фото: Андрей АБРАМОВ

МАГАЗИН ПРИКРЫЛИ ИЗ-ЗА ПЕРЕСТРЕЛОК

В Акулове была своя лаборатория — сейчас здание опечатано, все исследования проводят в поселке Восточном.

— Раньше несколько раз в день лаборанты на лодке брали пробы из центра водохранилища. Особенно внимательно проверяли в конце 90-х, когда в России взрывали дома. Боялись, что отравят воду, — вспоминают жители.

За соцуслугами акуловцы тоже ездят в Восточный: в понедельник и пятницу ходит автобус. Ни аптеки, ни продуктового, ни банкомата в поселке нет. Только овощная палатка и хлебный киоск. Хотя до ближайшего супермаркета в Пушкине всего 15 минут пешком, бабушкам это не нравится — ходить тяжело.

Так выглядит один из первых супермаркетов в СССР на территории Акулова. Сейчас здесь цеха пекарни. Фото из архива сообщества «Акулово. Местная история»

Так выглядит один из первых супермаркетов в СССР на территории Акулова. Сейчас здесь цеха пекарни. Фото из архива сообщества «Акулово. Местная история»

С магазином тут вообще интересная история. Пять лет назад он был. Но владельцы открыли в подвале сауну, где градус парилки был так высок, что доходило до перестрелок. Точку прикрыли. Два года назад нашли нового бизнесмена. Очередной магазин открывали с красной ленточкой и чиновниками. Минимаркет работал честно и прогорел.

Кстати, в 70-е годы в Акулове открыли один из первых магазинов самообслуживания в СССР. Снабжение трудящихся рабочего поселка было образцовым. При входе брали тележку. На полках товары, которых больше нигде не достать в Подмосковье — вроде сырокопченой колбасы. Поэтому стоять в очереди приезжали с окрестных деревень. Работал стол заказов.

Местные жители сетуют, мол, раньше все друг друга знали. В новое время здороваться практически перестали.

Местные жители сетуют, мол, раньше все друг друга знали. В новое время здороваться практически перестали.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Чаяния жителей

«Дома красивые, но старые: ждем реновации»

В советские годы работал фонтан, был разбит большой цветник. Даже удивительно, что ради маленького поселка затеяли благоустройство.

— Идея соцстроек противопоставлялась Западу. Посмотрите на шлюзы в Яхроме — они очень красивые. За рубежом аналоги выглядят значительно проще. У нас же строили как произведение искусства. Первые дома в Акулове всего на восемь квартир. А какая сложная конфигурация крыши, колонны, балконы! Идея в том, что рабочие должны созерцать красоту. Сюда возили на экскурсии, чтобы показать, как хорошо в стране Советов, — рассказывает краевед Ольга Соловьева.

Архитектор поселка Виктор Шведер хотел, чтобы все напоминало загородный стиль.

Архитектор поселка Виктор Шведер хотел, чтобы все напоминало загородный стиль.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Архитектор Акулова Виктор Шведер хотел приблизить стиль к загородному. Черепичные крыши, компактные размеры всех строений. Двухэтажки и вправду радуют глаз. Вот только сами жители их не любят и ждут переселения по реновации.

— Дома без фундамента, разваливаются! У меня балкон осыпался, я начал его разбирать, так достал замурованные конский хвост и телогрейку, — живописал мне местный ветеран охраны плотины Николай Солдаткин.

Ветеран ВОХРа Николай Солдаткин показывает на свой дом: «Пра бы уже снести!».

Ветеран ВОХРа Николай Солдаткин показывает на свой дом: «Пра бы уже снести!».

В 70-е в Акулове возвели три пятиэтажки и единственную девятиэтажку, которая сияет свежим капремонтом. Местные неодобрительно кличут ее Шанхаем. Ибо тут много мигрантов. Некоторые коренные акуловцы из «высотки» давно переехали, а сами наладили бизнес по прописке гастарбайтеров — ведь формально тут Москва.

Квартиры в Акулове прямо сейчас никто не продает. Но судя по архивным объявлениям, за однокомнатную просят от 3,5 до 5 млн рублей. Это немногим дороже того, что предлагают в соседнем Пушкине, только у акуловцев, напомним, московская прописка.

Единственная девятиэтажка на всю акуловскую Москву.

Единственная девятиэтажка на всю акуловскую Москву.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Поодаль от жилого сектора два коттеджа — стоят еще с первых лет поселка. Возводили для руководителей гидроузла. Внутри одного сейчас обычная квартира, а второй опечатан.

У Акулова есть свой эксклав — здание школы. Она расположена за поселком Мамонтовка в 200 метрах от границы Акулова, и ее территория также считается Москвой.

— Полагаю, что, несмотря на некоторые особенности, жить в Акулове здорово. Уникальный случай — находиться за городом и одновременно в Москве, — резюмировала краевед Ольга Соловьева.

Местная высотка — водонапорная башня.

Местная высотка — водонапорная башня.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одна абсолютно счастливая Верхняя Хава. В этой деревне московские зарплаты, но за пьянку увольняют без рассуждений

Бывший военный моряк Антон Пермяков создал под Воронежем хозяйство образцового содержания. Там даже есть собственный аэроклуб и чемпионская пейнтбольная команда, на месте побывал корреспондент kp.ru Алексей Овчинников (подробности)

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ