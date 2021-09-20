Как живет самый дальний "осколок" Москвы: При Сталине был закрытый город, а сейчас столица в миниатюре

Центральная и единственная улица в Акулове. Фото из архива сообщества «Акулово. Местная история»

Эксклавом в географии называют территорию страны, которая окружена другим государством. Термин применяют и к регионам внутри страны. Самый дальний эксклав Москвы — поселок Акулово. 22 км от МКАД по Ярославскому шоссе, минуя Мытищи, Королев и Пушкино.

В отличие от других эксклавов столицы — Зеленограда, Рублева и Восточного, — Акулово крохотное. Центральная дорога протянулась на 535 метров — пять минут в одну сторону обычным шагом. У улицы нет названия, поэтому все строения именуют как «поселок Акулово, дом X».

Пройти центральную улицу, которая не имеет названия, можно всего за пять минут. Фото: Андрей АБРАМОВ

При этом в Акулове есть своя школа, детсад, библиотека, поликлиника и культцентр. Здесь работал один из первых супермаркетов СССР. А появилась Москва в миниатюре благодаря строительству стратегического объекта — гидроузла.

Знак при въезде тут же пугает камерами контроля скорости. Фото: Андрей АБРАМОВ

«МЫ — КОРЕННЫЕ!»

С бабой Катей мы разговариваем под развесистой яблоней. В свою тележку (поклажа на колесиках волшебным образом появляется у каждой пенсионерки под старость) она складывает самые налитые плоды.

— Сын с работы вернется, а я ему шарлотку испеку, — объясняет бабуся.

Только вышел из поселка — тут же переместился из Москвы в Мытищинский городской округ. Фото: Андрей АБРАМОВ

Территория Акулова хоть и называется поселком, но внешне мало отличается от города. Только с одной стороны к нему примыкает частный сектор Пушкина, а с другой простираются мытищинские леса и поля. Вы бы стали собирать в Москве яблоки у дороги на пирог?

Баба Катя никогда не жила на Патриарших и Чистых прудах, и вообще не припомнит, когда последний раз ездила в город. Но себя она точно идентифицирует как жительницу столицы.

Флаг столицы гордо рдеет над местным культцентром. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Я коренная москвичка! — гордо заявляет собеседница. — У нас вся семья работала на гидроузле и жила здесь. А сынок сейчас в Москву каждый день мотается на службу.

На мой недоумевающий взгляд при слове «коренная» пенсионерка кивает в сторону двух густобровых пешеходов. Парни из Средней Азии вальяжно шагают по единственной здешней улице.

— Бедокурят: плюются, на своем кричат, с колонками по улицам ходят. Работают тут в пекарне. Их увольняют пачками и также принимают на работу новых. Каждое утро у хлебозавода очередь из кандидатов.

Один из первых домов, который построен при основании поселка. Фото: Андрей АБРАМОВ

КАТАТЬСЯ НА САНКАХ ХОДИМ В ПОДМОСКОВЬЕ

Местная пекарня появилась четверть века назад. Но жители позабыли, что это было не так уж давно. Ворчат, что при СССР хлеб там пекли лучше. Хотя в советское время хлеб в Акулове был привозной.

На одном из въездов в поселок стоит фирменный киоск. Хлеба в нем — гиганты! Не скромный батон и кирпичик, а килограммовые и двухкилограммовые караваи по 100 — 200 рублей. Фирменные акуловские пироги с мясом и сладкими начинками по 300 — 400 рублей. Один я увез домой гостинцем. Чуть палец не откусил, когда ел — вкуснее пирога в жизни не пробовал.

Несмотря на высокие цены на хлеб и выпечку, в киоск выстраиваются очереди. Фото: Андрей АБРАМОВ

За киоском, который стоит при въезде в Акулово, потрескавшийся асфальт сменяется на идеальное полотно. Узнаю его — такое же кладут в ВАО. Акулово административно и относится к востоку Москвы.

— Асфальт и бордюры у нас, как и положено, раз в год меняют, — улыбаются акуловцы. — Только у вас в городе все растягивается на месяцы, а у нас за неделю весь поселок в порядок приводят.

Подобная картина во дворах Москвы сегодня редкость. Фото: Андрей АБРАМОВ

По дороге проехал трактор-поливалка и прибил листву к обочинам. По тротуару прошелся городской пылесос. За день эта двоица пронеслась мимо раз пять. Чистота в поселке безупречная.

— У нас Москва в миниатюре! Представь зиму. Только снежинка упала — тут же дворники смели. Вон за тем домом Подмосковье. Покатать ребенка на санках ходим в Московскую область, — посмеялась молодая женщина, которая вела сына из детсада.

Отдать чадо в этот садик могут только акуловцы. Родители говорят, что тут и воспитатели, и питание лучше, чем в окрестных сельских садиках. В пандемию детсад работал для одного ребенка, потому что его родителей не перевели на удаленку.

В поселке очень много велосипедистов. Фото: Андрей АБРАМОВ

ТОЛЬКО ПО ПРОПУСКАМ

В сотне метров через лесок от Акулова начинаются берега Учинского водохранилища. В него попадает вода из Волги через канал имени Москвы. По берегам ни одного санатория или базы отдыха. Здесь нельзя рыбачить, кататься на лодках и гидроциклах. В общем, стратегический объект. Вода отстаивается 90 суток и уходит в поселки Северный и Восточный - на станции подготовки, а уже дальше в Москву.

Водохранилище искусственное: до 1932 года здесь стояли 15 деревень. Низину решили затопить. Жителей переселили и построили гидроузел. Поселок перенял название одной из деревень. Она мелькает в стихотворении Маяковского «Необычайное приключение...». Поэт несколько сезонов снимал летнюю дачу в Акулове, которое потом ушло под воду.

Так выглядит закрытая от потусторонних часть гидроузла, ради которого и возвели поселок. Фото из архива сообщества «Акулово. Местная история»

Зубастые акулы в этих краях никогда не водились. Хотя многие думают, что топоним возник от хищных рыб. На самом деле название пошло от имени Окул или Акул. В архивах царских лет село именуется как Окулово. Но кем был этот досточтимый человек — загадка истории.

— Статья в газете «Сталинец» рассказывает, что гидростанцию и рабочий поселок сдали в эксплуатацию в 1939 году. Тут жили 300 человек (сейчас около 1,5 тысячи —авт.). Изначально было четыре двухэтажных каменных дома на восемь квартир, остальные жили в бараках. До второй половины 50-х поселок был закрытым. Стояли КПП, пропускной режим, — рассказывает секретарь краеведческого сообщества Пушкина Ольга Соловьева.

Первыми поселенцам Акулова стали бывшие заключенные Дмитлага. Они строили канал имени Москвы и гидроузел.

— По распоряжению Сталина многим даровали свободу после окончания стройки. Среди заключенных не только рабочие, которые махали лопатами. Были и инженеры, которые проектировали гидросооружения.

Прибывали в Акулово переселенцы из ближайших областей.

— Годы сложные, приближалась война. Кто-то приехал из рязанского села, устроился, позвал односельчан. Ведь тут и работа, и служебное жилье, — рассказывает краевед.

У подножия Акуловской плотины сейчас стоят дачи. Типовые шесть соток раздавали сотрудникам гидроузла в 90-е. Наверное, это одно из самых безопасных СНТ Подмосковья. Попасть на территорию можно через КПП Росгвардии и только по пропускам.

Ретроавтомобили очень подходят здешним улицам. Фото: Андрей АБРАМОВ

МАГАЗИН ПРИКРЫЛИ ИЗ-ЗА ПЕРЕСТРЕЛОК

В Акулове была своя лаборатория — сейчас здание опечатано, все исследования проводят в поселке Восточном.

— Раньше несколько раз в день лаборанты на лодке брали пробы из центра водохранилища. Особенно внимательно проверяли в конце 90-х, когда в России взрывали дома. Боялись, что отравят воду, — вспоминают жители.

За соцуслугами акуловцы тоже ездят в Восточный: в понедельник и пятницу ходит автобус. Ни аптеки, ни продуктового, ни банкомата в поселке нет. Только овощная палатка и хлебный киоск. Хотя до ближайшего супермаркета в Пушкине всего 15 минут пешком, бабушкам это не нравится — ходить тяжело.

Так выглядит один из первых супермаркетов в СССР на территории Акулова. Сейчас здесь цеха пекарни. Фото из архива сообщества «Акулово. Местная история»

С магазином тут вообще интересная история. Пять лет назад он был. Но владельцы открыли в подвале сауну, где градус парилки был так высок, что доходило до перестрелок. Точку прикрыли. Два года назад нашли нового бизнесмена. Очередной магазин открывали с красной ленточкой и чиновниками. Минимаркет работал честно и прогорел.

Кстати, в 70-е годы в Акулове открыли один из первых магазинов самообслуживания в СССР. Снабжение трудящихся рабочего поселка было образцовым. При входе брали тележку. На полках товары, которых больше нигде не достать в Подмосковье — вроде сырокопченой колбасы. Поэтому стоять в очереди приезжали с окрестных деревень. Работал стол заказов.

Местные жители сетуют, мол, раньше все друг друга знали. В новое время здороваться практически перестали. Фото: Андрей АБРАМОВ

Чаяния жителей

«Дома красивые, но старые: ждем реновации»

В советские годы работал фонтан, был разбит большой цветник. Даже удивительно, что ради маленького поселка затеяли благоустройство.

— Идея соцстроек противопоставлялась Западу. Посмотрите на шлюзы в Яхроме — они очень красивые. За рубежом аналоги выглядят значительно проще. У нас же строили как произведение искусства. Первые дома в Акулове всего на восемь квартир. А какая сложная конфигурация крыши, колонны, балконы! Идея в том, что рабочие должны созерцать красоту. Сюда возили на экскурсии, чтобы показать, как хорошо в стране Советов, — рассказывает краевед Ольга Соловьева.

Архитектор поселка Виктор Шведер хотел, чтобы все напоминало загородный стиль. Фото: Андрей АБРАМОВ

Архитектор Акулова Виктор Шведер хотел приблизить стиль к загородному. Черепичные крыши, компактные размеры всех строений. Двухэтажки и вправду радуют глаз. Вот только сами жители их не любят и ждут переселения по реновации.

— Дома без фундамента, разваливаются! У меня балкон осыпался, я начал его разбирать, так достал замурованные конский хвост и телогрейку, — живописал мне местный ветеран охраны плотины Николай Солдаткин.

Ветеран ВОХРа Николай Солдаткин показывает на свой дом: «Пра бы уже снести!».

В 70-е в Акулове возвели три пятиэтажки и единственную девятиэтажку, которая сияет свежим капремонтом. Местные неодобрительно кличут ее Шанхаем. Ибо тут много мигрантов. Некоторые коренные акуловцы из «высотки» давно переехали, а сами наладили бизнес по прописке гастарбайтеров — ведь формально тут Москва.

Квартиры в Акулове прямо сейчас никто не продает. Но судя по архивным объявлениям, за однокомнатную просят от 3,5 до 5 млн рублей. Это немногим дороже того, что предлагают в соседнем Пушкине, только у акуловцев, напомним, московская прописка.

Единственная девятиэтажка на всю акуловскую Москву. Фото: Андрей АБРАМОВ

Поодаль от жилого сектора два коттеджа — стоят еще с первых лет поселка. Возводили для руководителей гидроузла. Внутри одного сейчас обычная квартира, а второй опечатан.

У Акулова есть свой эксклав — здание школы. Она расположена за поселком Мамонтовка в 200 метрах от границы Акулова, и ее территория также считается Москвой.

— Полагаю, что, несмотря на некоторые особенности, жить в Акулове здорово. Уникальный случай — находиться за городом и одновременно в Москве, — резюмировала краевед Ольга Соловьева.

Местная высотка — водонапорная башня. Фото: Андрей АБРАМОВ

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