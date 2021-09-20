В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В столице с 20 сентября началась вакцинация населения от гриппа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице с 20 сентября началась вакцинация населения от гриппа. Прививку можно сделать в городских поликлиниках и 45 пунктах мобильной вакцинации (полный список см.ниже). Все адреса можно найти на сайте Департамента здравоохранения Москвы – mosgorzdrav.ru/antivirus.

- Мобильные пункты вакцинации расположены, как и в предыдущие годы, в местах с максимально высокой проходимостью – возле станций метро МЦК, МЦД и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для вакцинации от гриппа понадобится немного времени - вся процедура занимает 10-15 минут.

- Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными согласно рекомендациям ВОЗ, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

- Можно ли заболеть после прививки?

- Все вакцины инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям.

Также в ведомстве уточнили, что вакцины прошли обязательную государственную регистрацию и полностью безопасны (это доказывают многочисленные исследования).

Как будут работать мобильные пункты вакцинации?

- по будням - с 8.00 до 20.00, по субботам - с 9.00 до 18.00, по воскресеньям – с 9.00 до 16.00.

Кто может сделать прививку от гриппа?

- любой человек старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации,

- для вакцинации нужно иметь паспорт РФ,

- письменное согласие, которое оформляется на месте,

- перед прививкой врач проводит медицинский осмотр, если противопоказаний нет, то делается прививка и выдается сертификат.

Где расположены мобильные пункты?

- метро: Пушкинская, Курская, Белорусская, Петровско-Разумовская, Речной вокзал, ЦСКА, Владыкино, Алтуфьево, Отрадное, Медведково, ВДНХ, Свиблово, Новогиреево, Перово, Семеновская, Площадь Ильича, Щелковская, Бульвар Рокоссовского, Печатники, Выхино, Некрасовка, Кузьминки, Люблино, Марьино, Пражская, Чертановская, Домодедовская, Тульская, Царицыно, Каширская, Домодедовская, Юго-Западная, Новопеределкино, Солнцево, Молодежная, Крылатское, Планерная, Тушинская, Митино, Бульвар Дмитрия Донского,

- МЦД: Лианозово,

- МЦК: Площадь Гагарина,

- ЖД станции: Лосиноостровская, Крюково, Щербинка,

- ТЦ «МЕГА Теплый стан» (Калужское ш., 21-й км).

Где сделать прививку детям и беременным женщинам?

- вакцинация беременных доступна в поликлиниках,

- вакцинация для детей до 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.