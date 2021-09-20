Систему оплаты проезда Face Pay подключили на всех станциях метро в Москве

С 20 сентября в столичном метро система оплаты проезда Face Pay начала работать на всех станциях Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичном метро система оплаты проезда Face Pay начала работать на всех станциях метро – с 20 сентября подключили к тестированию последние пять линий метро. Это полностью бесконтактный способ для оплаты проезда в метро по технологии распознавания лиц.

- 14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе, - рассказал глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

В настоящее время в столичном метро идет тестирование системы. Принять участие в нем могут только те, кто оставили заявку на сайте. В фокус группу уже вошли до 7000 человек и еще можно присоединиться, чтобы быть в числе первых, кто попробовал бесконтактный способ для оплаты проезда в метро по технологии распознавания лиц. Стоит обратить внимание, что проезд будет стоить 46 рублей и участники тестирования не имеют права разглашать информацию о результатах в соцсетях и блогах.

- С 20 сентября начинается финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Ориентировочно запуск системы запланирован на 15 октября. В настоящее время рассматривается возможность запуска Face Pay на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

Будут ли скидки?

- да, скоро представят скидочную систему для пользователей Face Pay,

- в настоящее время на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях действует акция «Время ранних», в том числе и для тестировщиков Face Pay - проезд 23 рубля вместо 46.

Как принять участие в тестировании Face Pay?

- Оставьте заявку на сайте, заполнив простую форму (указать электронную почту и модель смартфона),

- письмо с инструкцией придет в течение 7 дней.

Как работает система Face Pay?

- установите тестовую версию мобильного приложения «Метро Москвы» по ссылке из письма с инструкцией,

- загрузите фотографию своего лица в разделе «Face Pay» (без очков и головного убора),

- привяжите банковскую карту для оплаты проезда,

- подойдите к турникету, перед которым на полу есть черный круглый стикер с надписью «Оплата по биометрии»,

- посмотрите в камеру на турникете,

- как только загорится зеленый сигнал, турникет откроется в течение 1-2 секунд,

- деньги за проезд спишутся с привязанной банковской карты,

- в любой момент можно отказаться от участия в тестировании.