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Москва строится - 202120 сентября 2021 11:25

Через МКАД на Алтуфьевском шоссе пройдёт путепровод

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на этом участке началось устройство пролетного строения
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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На Московской кольцевой автодороге продолжается масштабная реконструкция. Напомним, за последние десять лет полностью обновили 18 проблемных развязок МКАДа. Теперь осталось совсем немного, и перезагрузка основных пробочных мест ускорит автокольцо.

«Мы приступили к устройству опор и пролетного строения путепровода через МКАД по Алтуфьевскому шоссе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Продолжается устройство временных съездов, оборудование постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода через МКАД и переустройство инженерных коммуникаций».

Строительство планируют завершить по контракту в январе 2023 года. По проекту в этом районе построят и реконструируют 5,4 километра дорог, в том числе два путепровода длиной 400 метров.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина сейчас проводится реконструкция четырех объектов на МКАДе - развязки на пересечении с Алтуфьевским, Осташковским шоссе, Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотня», - добавил Рафик Загрутдинов.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Реконструкция на МКАДе потребовалась из-за того, что старые «клеверные» развязки на кольцевой автодороге постоянно стояли в пробках. Когда блокировался один въезд, практически сразу же «запирались» остальные.

После реконструкции современные направленные съезды более эффективно справляются с плотным трафиком и не допускают пересечения транспортных потоков. Кроме того, разгружаются крупные магистрали, такие как Ленинградское, Ярославское, Каширское шоссе, Кутузовский проспект и другие.

Ещё один плюс - каждая реконструированная развязка ускоряет движение в своем районе на 10-20 процентов. Кроме того, улучшается транспортная доступность районов Москвы и соседних городов.

Например, развязка с Рязанским проспектом обеспечила удобный выезд из столицы в сторону Люберец. Развязка МКАД с Северо-Восточной хордой улучшила доступность левобережной части Химок. На обновленных участках также проводится благоустройство. Здесь высаживают деревья, кустарники и газоны.

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