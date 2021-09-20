«Боеспособность доказана на деле»: московские депутаты «Единой России» подвели итоги выборов, рассказали про новые лица в Госдуме и енота, который парализовал работу участка

В России обрабатывают финальные бюллетени по итогам выборов депутатов в Госдуму VIII созыва. Центральная избирательная комиссия признает, что голосование состоялось. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка составила 51,6%.

— Это очень высокая цифра! Больше чем на выборах в 2016 году. Достаточно высокий интерес граждан можно объяснить расширением полномочий депутатов. Теперь Госдума будет назначать министров и формировать восстав правительства, — объяснил секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Петр Толстой в ходе брифинга по итогам голосования.

ПОБЕДИЛ СПИСОК СОБЯНИНА

С наступлением осени и началом учебного года в столице начала расти заболеваемостей ковидом. Это неизбежный и предсказуемый процесс. При этом в столице было сделано все, чтобы максимально обезопасить избирательный процесс. Выборы шли три дня, что помогло избежать кучности на участках. Существенный вклад сделала новинка — дистанционное электронное голосование.

— Москвичи подтвердили легитимность нашей демократической системы своим активным участием, — заключил Петр Толстой.

Депутат — Толстой вновь баллотировался в Госдуму и одержал уверенную победу в своем округе — сообщил новости по своим сопартийцам. Список мэра Сергея Собянина одержал уверенную победу над конкурентами по одномандатным округам (см. Кстати). Отрыв в полтора, а то и в два раза от политических оппонентов. Лидерство «Единая Россия» удержала и по партийным спискам. Успех Петр Толстой объяснил так:

— Результат слаженной работы всей команды. Принимали участие общественные советники, наблюдатели, депутаты Мосгордумы. Хочу поблагодарить наших избирателей, тех, кто оказал доверие «Единой России». Эти люди отдают отчет, что в Москве эта сила берет ответственность за происходящие перемены в городе под руководством Сергея Собянина и выполняет задачи, которые поставил президент. Будем и дальше строить лучший город земли.

МНОГОУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ И ЕНОТ-МЕМ

— Доверие теперь нужно оправдать эффективной работой в государственной думе на благо города, — считает представитель Мосгордумы в Общественном штабе наблюдения за выборами в Москве Александр Козлов.

Штаб работал трое суток. Даже ночью наблюдатели от партий и общественной палаты могли находиться и осуществлять видеоконтроль.

Представители всех партий стали членами общественного штаба: чтобы ни у кого не было вопросов, штаб наблюдения сотрудничал со всеми политическими силами. Волонтеры смотрели видеонаблюдение, мониторил жалобы в СМИ и соцсетях.

При штабе функционировала группа разбора. В нее обращались кандидаты и представители партий с вопросами и намерениями разобрать спорные ситуации. В помощь группе видеонаблюдение со всех столичных участков. Камеры фиксируют зону для голосования с двух ракурсов: зона выдачи бюллетеней и урны для голосования.

— Если была необходимость, отправлялась группа разбора для подтверждения на месте тех или иных фактов. За три дня было сделано порядок пяти выездов мобильной группы. Остальные вопросы решили в ходе обсуждения в штабе. Работало приложение «Мобильный наблюдатель» — факты из него также проверялись, — рассказал Александр Козлов.

Политик признает, что на минувших выборов были вброшены много фейков. Самый громкий якобы на электронном голосовании «поставил галочку» человек, которого уже нет в живых. Представители группы разбора позвонили избиратель. 80-летний дедушка был очень недоволен, что кто-то распространял клевету о нем — он жив, здоров и голосовал онлайн.

Даже на таком серьезном мероприятии как выборы, нашлось место комичному инциденту. В московском районе Сокольники в одной из школ, где организовали УИК, избиратель выпустил енота из клетки. Зверь семь минут бегал по участку. В прямом эфире за этим наблюдали в Общественном штабе по контролю за голосованием. Енота признали добрыми мемом и символом работы общественного штаба — после окончания выборов участникам подарили футболки с юрким зверьком.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

После обсуждения забавной ситуации, брифинг вернулся к обсуждению серьезных аспектов. Было заявлено, что будет совершенствоваться процедура надомного голосования. К ней есть вопросы у наблюдателей и членов избирательных комиссий.

При этом надомное голосование успешно заменяет новая форма — дистанционная электронная. На голосования по поправим в Конституцию им воспользовались около одного миллиона человек. Сейчас голосующих было в два раза больше.

— Нам удалось мобилизовать своих сторонников, чтобы выбирали удобный способ голосования. Ошибка политических партий, что призывали своих избирателе игнорировать такую форму голосования. От него нельзя отказываться, ДЭГ показал беспрецедентную явку в 96,5% в Москве, — рассказал Александр Козлов.

В итоге в партии власти признают, что задача показать боеспособность региональной московской организации доказана на деле. Благодаря большому числу кандидатов-победителей в парламенте «Единая Россия» вновь получает конституционное большинство. Уже в октябре депутаты начнут рассматривать важнейший законопроект — бюджет РФ на будущий год.

КСТАТИ

В Москве обновился состав депутаты-одномандатников от «Единой России»: новые лица попадут в Госдуму, избранников прежних созывов только трое. Вот кто из одномандатников проходит в Госдуму от Москвы.

Дмитрий Саблин (40,7%)

Евгений Нифантьев (38,6%)

Татьяна Буцкая (39,4%)

Анатолий Вассерман (33.6%)

Александр Мажуга (34,8%)

Ирина Белых (36,8%)

Александр Румянцев (34,6%)

Петр Толстой (45,7%)

Тимофей Баженов (38,4%)

Евгений Попов (35.1%)

Галина Хованская (28,7%)

Светлана Разворотнева (35.7%)

Олег Леонов (26,2%)

Роман Романенко (40,2%)

Дмитрий Певцов (38,2%)