В Москве соседи скрутили пьяного водителя «Ауди», который повредил 8 машин во время парковки

Местные жители жалеть соседа не стали и сразу позвонили в полицию

Рев автомобильных сигнализаций и странный грохот рано утром в понедельник, 20 сентября, разбудил жителей многоэтажки на улице Гурьянова, что на юго-востоке Москвы. Выглянув в окно, стало ясно, что звуковые сигналы машин вовсе не ложная тревога. Странные маневры во дворе выделывала «Ауди». На глазах очевидцев иномарка разбила 8 машин. И это могло быть только началом, если бы не местные жители.

- Мужик на «Ауди» хотел припарковаться, но у него это не получалось. Вместо этого водитель просто таранил другие машины. Остановить его смогли только выбежавшие на улицу люди. Им пришлось разбить окно в его машине. Когда его вытащили на улицу, стало понятно, почему он все крушил, - рассказал kp.ru очевидец Дмитрий.

Водитель «Ауди» едва стоял на ногах.

- Он был пьян настолько, что даже имя свое не мог назвать. Но многие его и без этого узнали. Он живет в нашем доме. Владельцы разбитых тачек его чуть не убили. Едва сдерживали эмоции, - продолжил рассказа очевидец.

Местные жители жалеть соседа не стали и сразу позвонили в полицию. Водителя отправили на медицинское освидетельствование.

- В крови мужчины был обнаружен алкоголь. В отношении него был составлен административный протокол, - сообщили kp.ru в Госавтоинспекции Москвы.

За пьяную езду мужчине грозит лишение водительского удостоверения. Кроме того, ему придется заплатить за ремонт разбитых машин соседей. Последние сейчас подсчитывают убытки.