Вакансий в Москве стало больше на 55%

Число вакансий растет темпами быстрее, чем число соискателей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, благодаря диверсифицированному рынку труда, в городе сохраняется низкая безработица. Число вакансий растет темпами быстрее, чем число соискателей.

«Напряженность на столичном рынке труда, которая высчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий, в августе снизилась по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 35 процентов, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За два года число вакансий в Москве увеличилось на 55 процентов, а количество резюме – только на один процент. Одна из наиболее благоприятных ситуаций складывается в сфере ИТ и телекоммуникаций, где на одну вакансию приходится 1,7 резюме. Высокая конкуренция в таких профессиональных областях, как наука и образование и госуправление. Количество резюме на одну вакансию в образовании составило 6,6, а на государственной службе - 6,7».

Как отметили в Аналитическом центре Москвы, по итогам 2020 года в сегменте ИТ и телекоммуникаций было занято 582,3 тысячи человек или 7,3 процента от общего числа рабочих мест в столице. Для сравнения, в 2017 году доля отрасли в структуре занятости составляла 6,3 процента. Кроме того, за последние три года, с 2017-го по 2020-й, средний уровень оплаты труда среди занятых в ИТ вырос на 30,3 процента и в 2020 году составил 109,3 тысячи рублей.

Относительно невысокая напряженность наблюдается в сфере страхования – 2,2 резюме на вакансию. Столько же в сферах строительства и операций с недвижимостью. Однако в «стройке» один из самых высоких темпов роста заработных плат – 25,2 процента с 2017 по 2020 год.

«Учитывая сохраняющиеся эпидемиологические риски на рынке труда, остаются востребованы медицинские работники, - сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. - В здравоохранении в августе на одну вакансию приходилось 3 резюме. По состоянию на 2020 год в здравоохранении заняты 414,1 тысячи человек – 5,2 процента от общего числа трудоустроенных».

Данные по вакансиям и напряженности представлены HeadHunter, по числу рабочих мест и зарплатам – Пенсионным фондом РФ.