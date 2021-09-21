Для съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова протянут тоннель

Фото: stroi.mos.ru

До 2024 года в Новой Москве планируют построить более 500 километров дорог. При этом заново прокладывают и реконструируют различные транспортные сооружения - тоннели, путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные переходы. Один из таких участков - в поселении Московский.

«Мы приступили здесь к отделочным работам в тоннеле съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Также продолжаются монолитно-бетонные работы, отделка гранитом, декоративными панелями, ведется монтаж инженерных коммуникаций обеспечения жизнедеятельности тоннеля».

По его словам, новые дорожные маршруты создаются для улучшения транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево» по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту на этом участке построят:

- правоповоротный съезд с устройством путепровода тоннельного типа длиной 118 метров с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова;

- боковой проезд Киевского шоссе;

- левоповоротные съезды - от метро «Румянцево» на Киевское шоссе и с Родниковой улицы на боковой проезд Киевского шоссе;

- сеть дождевой канализации.

Одновременно переустроят водопровод, сети связи, электрические сети, высоковольтные линии электропередач. Вдобавок проведут благоустройство около дороги, а также поставят автобусную остановку.