На могиле Юрия Лужкова установили новый памятник — бронзового Георгия Победоносца

21 сентября в день рождения Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище, где два года назад был похоронен бывший мэр столицы, открыли новый памятник. Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

21 сентября в день рождения Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище, где два года назад был похоронен бывший мэр столицы, открыли новый памятник. Ранее на могиле стоял скромный деревянный крест. Новый монумент высотой около четырех метров появился на центральной аллее некрополя.

Открывали памятник под гимн России. На церемонию пришли сотни человек: сподвижники, друзья, дети, внуки и вдова Елена Батурина.

Памятник венчает черно-зеленая скульптура Георгия Победоносца из патинированной бронзы. Патина — пленка, которая получается в результате окисления металла. Победоносца называли любимым святым Лужкова. Юрий — это русский вариант греческого имени Георгий. Первое раньше считалось светским, а второе — церковным. Основатель Москвы Юрий Долгорукий поместил этого святого на монеты и царскую печать. Герб с Победоносцем был возрожден в 1993 году по указу Юрия Лужкова.

Постамент из полированной бронзы декорирован плитами. В них отпечатаны главные достижения Лужкова на посту мэра (1992-2010): ТТК, реконструкция МКАД, градопланирование, социальная защита москвичей и другие. Автор памятника народный художник РФ Александр Рукавишников рассказал kp.ru:

— Это клейма, как на иконах, в которых отражают сюжеты из жития святых. На них изображены дела, которые Елена Николаевна [Батурина] определила наиболее значимыми. Благодаря Юрию Михайловичу создано много важных объектов и не только для Москвы. Стержень, на котором установлен Победоносец, выходит из земли. Он пронзает серый аморфный гранит в основании. Стержень вышел лишь частично, он уходит до центра земли — там все остальные деяния.

Святой стоит на колонне, с перечнем деяний бывшего мэра Москвы. Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Скульптор рассказывает, что его профессиональная задача была, чтобы памятник получился оптимального размера: не громоздкими и не маленьким.

— В размер попал! — продолжает Рукавишников. — У памятника нет ложных точек, которые автор, обычно, хочет скрыть. Я доволен. На церемонии открытия друзья Юрия Михайловича подходили, всем нравится. Вдова подошла — расцеловались, она тоже довольна.

Иногда скульпторы пытаются отразить в монументе двойственную натуру героя. Как бы аллегория на светлую и темную часть личности.

— В памятнике Юрию Михайловичу драматургии нет. Он был прямым человеком, последовательным во взглядах. Если кого любил, то любил, а если воевал — то не менял намерений. Я очень уважаю подобных людей, горд, что знал такого интереснейшего человека, — резюмировал мастер.

Юрий Лужков скончался в Мюнхене 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. В Германию он полетел, чтобы сделать срочную операцию на сердце. Однако после процедуры у политика началось кровотечение из коронарных сосудов, реанимация не спасла.

На доме по адресу 3-я Тверская-Ямская, 48, где жил Лужков, установлена мемориальная доска. На ней мэр в фирменной кепке на фоне карты столицы, а в нижнем углу — пчела. На пенсии он увлекся пчеловодством.

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