В Москве школьник ранил одноклассника ножом на перемене

Откуда у девятиклассника взялся нож, сейчас выясняет полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром во вторник, 21 сентября, учителя одной и московских школ в районе Чертаново, что на юге города, позвонили в службу спасения.

- Ножевое ранение у ребенка, - сообщили перепуганные преподаватели.

Уже через две минуты бригада реаниматологов увезла в больницу 16-летнего Степана (имя ребенка изменено прим. ред). У мальчика насчитали три ножевых ранения: на руке, шее и лице. К счастью, все они не глубокие и скорее похожи на царапины.

Уже установлено, что покалечил Степу его же одноклассник.

- Во время перемены двое учеников 9 класса поссорились. Началась драка, в ходе которой один из мальчиков достал из кармана складной нож и несколько раз ударил им оппонента, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Откуда у девятиклассника взялся нож, сейчас выясняет полиция. Подростка и его одноклассников опрашивают следователи. По предварительным данным, школьники и раньше не были друзьями. Но что стало причиной драки на этот раз, пока не установлено.

- По данному факту ведется проверка, - сообщили «КП» столичном СК.