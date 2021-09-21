Теперь люди в белых халатах будут выглядеть модно и стильно. Для врачей и медсестер столичных стационаров и поликлиник начали шить новую униформу. Фото: www.ikb2.ru

Теперь люди в белых халатах будут выглядеть модно и стильно. Для врачей и медсестер столичных стационаров и поликлиник начали шить новую униформу. До 2021 года городские медучреждения сами закупали служебную одежду для сотрудников. Часто она отличалась по цвету, фасону и качеству материалов. По решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице перейдут на единую форму одежды для медицинских работников. При этом, конечно, сохранят историческую традицию - белый халат.

«Года два тому назад начали этот проект, создали рабочую группу, - сказал сегодня, 21 сентября, Сергей Собянин во время осмотра Экипировочного центра здравоохранения Москвы. - С вами выбрали дизайн, доработали его, материалы, качество обуви, вид обуви и так далее. И вот создали целую фабрику такой одежды, пункт, где вы можете прийти примерить, подогнать по размеру».

По его словам, форма шьется из качественных материалов, что очень важно для медиков. Ведь практически все свое время они проводят в рабочей форме.

«Мы будем ежегодно менять ее так, чтобы она постоянно была новой, - отметил мэр. - И будем дорабатывать дизайн, если какие-то идеи появятся. Мы пошьем где-то миллион единиц одежды и около 300 тысяч единиц обуви. Это большой масштаб».

Мэр напомнил, что столичные власти постоянно развивают систему здравоохранения. В разных округах города строятся новые больницы и поликлиники, реконструируются старые, появляются новые стандарты оказания медицинской помощи. Собянин также поблагодарил медицинских работников за их труд, особенно во время пандемии.

Московских врачей и медсестер оденут в новую униформу от Bosco. Фото: www.ikb2.ru

ЧТО СДЕЛАЛИ

Разработчиком новой медицинской формы для московских врачей и медсестер стала российская компания «Bosco di Ciliegi». Напомним, ранее ее дизайнеры придумали форму для олимпийской сборной России и для воспитанников международного детского лагеря «Артек».

Производство врачебной одежды открылось на швейной фабрике «Мануфактуры Bosco» в Калуге. А выпуском медицинской обуви занялся белорусский обувной холдинг «Марко». Модельеры продумали и обсудили с медиками мельчайшие детали и нюансы, даже размещение карманов, вырезов, форму воротников и т. д. Кроме того, учитывали и требования техники безопасности. К примеру, медработники отделений лучевой диагностики получат форму со специальной пластиковой фурнитурой, поскольку в «тяжелой» технике используются мощные магниты. А для крепления именного бейджа с рулеткой теперь на форме будет удобная вшивная петля.

В комплект служебной одежды и обуви вошли:

- длинные и короткие белые халаты;

- брюки;

- топы;

- поло и джемперы;

- кожаные сабо и полуботинки.

Одежда не даёт усадки при стирке, не мнётся, а главное - «дышит». Благодаря особому покрою форма не сковывает движения и красиво смотрится. Обувь - из натуральной кожи, также из «дышащих» материалов, с ортопедическими стельками и на удобных липучках.

До конца года новую форму получат все сотрудники городских поликлиник и больниц. В дальнейшем рабочую одежду будут выдавать медицинским работникам каждый год, обувь - раз в 2 года.

КСТАТИ

Новый медицинский наряд будет традиционно белым, но с помощью цветных вставок на ткани работников можно отличить по специальности и должности. Например, синий цвет вставок, логотипа и некоторой одежды в комплекте - у врачей стационаров, бирюзовый - у врачей центров амбулаторной онкологической помощи. Для работников взрослых поликлиник выбран голубой цвет, для работников детских – салатовый.

Форменная одежда врачей стационаров отличается от одежды среднего и младшего медицинского персонала:

- врачи – синие вставки на халатах, синие поло и брюки;

- средний медперсонал – бордовые логотипы на халатах, дополнительный логотип в виде сердца на правом рукаве, бордовые топы и брюки;

- младший медперсонал – серые брюки и топы. Дополнительно в комплект добавили трикотажный джемпер с длинными рукавами.

ЦИФРЫ

С июля 2021 года в Экипировочном центре здравоохранения Москвы новую медицинскую форму получили 31 323 человека. Среди них:

- 13 334 работников взрослых поликлиник (6 518 врачей и 6 816 сотрудников среднего медперсонала);

- 6 140 работников детских поликлиник (2 882 врача и 3 258 сотрудников среднего медперсонала);

- 11 849 работников больниц (средний медперсонал).

Всего выдано 176 912 единиц одежды и 62 646 пар обуви.