Строительство метро в Москве в 2021 году: На Большом кольце откроют сразу 10 станций, на Бирюлевской линии начнут прокладку первого участка

В столичном Стройкомплексе рассказали, что сейчас происходит на площадках строительства подземки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезда метро постепенно добираются до каждого района Москвы. В сентябре за одну неделю сразу на трех новых участках Большой кольцевой линии провели технический пуск. Это значит, что пока по ним для проверки путей и технической «начинки» курсируют тестовые электропоезда без пассажиров. Напомним, на западном отрезке длиной 6,6 километра почти готовы три станции - «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково». На низком старте еще три станции юго-западного участка длиной 5,34 километра - «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Плюс четыре станции на южном пути длиной 6,4 километра - «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Все они должны открыться для пассажиров до конца 2021 года на участке БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской». Маршрут будет длиной порядка 20 километров с десятью станциями.

- В истории Московского метрополитена единовременно такой крупный участок линии запустят впервые, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Благодаря этому количество действующих станций БКЛ увеличится с 12 до 22. Фактически будет работать две трети Большого кольца. С открытием всей линии пассажиры метро не только сэкономят время на ежедневных поездках, но еще смогут быстрее добираться до более чем ста мест отдыха и других точек в зоне притяжения новых станций. У москвичей появится больше удобных маршрутов к 16 спортивным сооружениям, 27 корпусам различных учебных заведений, более чем 40 паркам, зеленым и прогулочным зонам, среди которых, например, Сокольники, Коломенское и усадьба Воронцово.

В столичном Стройкомплексе рассказали, что сейчас происходит на других площадках подземки - на БКЛ и остальных линиях.

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ

«Каховская»

Что делают: на реконструируемой станции завершили архитектурную отделку площадью более 11 тысяч квадратных метров, включая облицовку стен и колонн пассажирской зоны, а также заменили освещение. Кроме того, вернули на путевые стены отреставрированные исторические панно из художественного литья на тему эпизодов Гражданской войны. Теперь строители занимаются новой пересадкой на смежную «Севастопольскую» станцию серой ветки через обновленный второй вестибюль.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Когда откроют: саму «Каховскую» - до конца 2021 года. Пересадку с нее - уже после запуска движения по этому участку БКЛ.

«Марьина Роща»

Что делают: почти смонтировали самые длинные эскалаторы столичного метро. По ним пассажиры будут спускаться на глубину 64,5 метра. А вся длина наклонного маршрута подъемника составляет 130 метров. Сейчас механики готовятся к пусконаладке и дальнейшим испытаниям эскалаторов. На самой станции продолжаются горно-проходческие работы и монтаж инженерных систем. Сразу же создают и пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Более чем на треть оформили архитектурную отделку пассажирской зоны. Строители наводят красоту в стесненных условиях на глубине более 60 метров.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Когда откроют: до конца 2022 года.

ТРОИЦКАЯ ЛИНИЯ

Участок «Мамыри» - «Бачуринская»

Что делают: перегон между этими строящимися станциями готов уже почти наполовину. На нем прокладывают два однопутных тоннеля. Их планируют полностью доделать до конца этого года. На станции «Мамыри» сейчас возводят также вестибюли. Кроме того, на центральном отрезке новой ветки начали строить две станции - «Академическая» и «Вавиловская».

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Когда откроют: первый участок линии из 11 станций - до конца 2025 года.

КАЛИНИНСКО-СОЛНЦЕВСКАЯ ЛИНИЯ

Участок «Пыхтино» - «Внуково»

Что делают: завершается покраска конструкций метромоста на этом перегоне через реку Ликова. На переправе длиной 598 метров остается еще смонтировать металлоконструкции покрытия и декоративных элементов, а также доделать верхнее строение бесстыковых путей. Здесь пройдет железнодорожная линия с настолько длинными рельсами, что никакие природные и физические ЧП, например, деформация металла, не смогут их сдвинуть.

Фото: mos.ru

На самой станции «Пыхтино» наполовину готовы основные монолитные конструкции павильона. А на «Внуково» к ним приступили в конце августа.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Когда откроют: в 2023 году.

ЛЮБЛИНСКО-ДМИТРОВСКАЯ ЛИНИЯ

Участок «Лианозово» - «Физтех»

Что делают: два тоннеля между станциями построили более чем на 80 процентов. Проходческие комплексы «Татьяна» и «Ирина» уже пересекли МКАД и близко подобрались к станции «Физтех». На ней рабочие готовятся к устройству ограждающий конструкций котлована и выносу сетей из зоны стройки. А на «Лианозово» строители доделали крепление котлована и наполовину поставили железобетонные конструкции станционного комплекса. Здесь монолитные работы планируют завершить до конца этого года, а на «Физтехе» - примерно в сентябре следующего года.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Когда откроют: в 2023 году.

РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЛИНИЯ

Участок «Шелепиха» - «Липовая Роща»

Что делают: строительство этого первого отрезка длиной 12,65 километра начнется до конца года. «Сейчас оформляется необходимая проектная и градостроительная документация, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Параллельно ведутся геодезические изыскания на площадках будущих станций». Работы стартуют сразу на всех шести остановках линии - «Звенигородской», «Карамышевской» (пересадочная на станцию «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии), «Бульваре Карбышева», «Живописной», «Строгино» (пересадочная на одноимённую станцию Арбатско-Покровской линии) и «Липовой Роще».

Когда откроют: первый участок - ориентировочно в 2024 - 2025 годах. Вся линия - к 2028 году.

БИРЮЛЕВСКАЯ ЛИНИЯ

Что делают: готов проект планировки первого участка от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» в районы Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное и далее в Щербинку. На трассе длиной 6 километров построят три станции - «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар». Уже в этом году строители планируют заняться подготовительными работами на площадке стартового отрезка. Кроме того, в ближайшие месяцы проведут конкурсы на лучший дизайн двух станций линии - «Остров мечты» и «Загорье».

Фото: mos.ru

Когда откроют: первый участок - ориентировочно в 2027 году.