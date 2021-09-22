В Москве ВИЧ-инфицированный россиянин насиловал свою 10-летнюю дочь

Уголовное дело о насилии 44-летнего отца над собственной 10-летней дочерью возбудили в мае 2021 года. Фото: Александр ГЛУЗ

Всё произошло ещё в июне прошлого года, но стало известно о преступлении только в мае 2021. Тогда и начали расследование дела о насилии 44-летнего отца над собственной 10-летней дочерью. Историю сразу взяли под контроль несколько ведомств, Следственный комитет назначил подробную проверку. Через какое-то время на мужчину завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Обвинение было серьёзным, и следователи должны были изучить все обстоятельства произошедшего, но с момента преступления прошло немало времени, это сильно затрудняло сбор улик. Расследование затягивалось. Но недавно выяснились новые подробности.

— Установлено, что в июне 2020 года, находясь в квартире по месту жительства 44-летний подозреваемый, заведомо зная о том, что он заражен ВИЧ-инфекцией, не соблюдая меры предосторожности, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери 2010 года рождения, — сообщил источник kp.ru

Ребёнку тут же назначили повторную экспертизу и направили девочку на анализы.

— Несовершеннолетней проведены все необходимые медицинские исследования. В интересах пострадавшей, их результаты не разглашаются, — сообщил источник kp.ru

Теперь на отца девочки завели ещё одно уголовное дело, уже по статье "Заражение Вич-инфекцией".