Стали известны жуткие подробности убийства свекром бывшей невестки: «Виноват, но не сожалею»

Пенсионер, застреливший бывшую супругу своего сына: "Свою вину признаю, но не сожалею". Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Поздно вечером во вторник, 21 сентября, звуки выстрелов раздались в подъезде многоэтажки на 2-й Владимирской, что в Перовском районе Москвы. Никто из жителей так и не решился выглянуть на лестничную клетку, но в скорую и полицию все-таки позвонили. Тело 36-летней женщины нашли на четвертом этаже. Бедняга умерла на месте от двух пулевых ранений в грудь. Самого убийцу с охотничьим ружьем в руках задержали тут же. 66-летний московский пенсионер сидел на ступеньках, словно ждал, что сейчас ему наденут наручники.

Обвиняемый оказался родственником убитой. Точнее, бывшим родственником. 66-летний пенсионер - отец бывшего мужа женщины, и родной дедушка оставшейся сиротой пятилетней дочки убитой. В тот же день мужчину допросили.

- Свою вину признаю, но не сожалею. Она такую смерть и заслужила, - заявил на допросе мужчина.

По словам обвиняемого, проблемы начались два года назад после развода сына с невесткой. Невестку она ненавидел.

- У бывших супругов шли судебные заседания по поводу имущественного спора. Они делили совместно нажитую однокомнатную квартиру. При этом обвиняемый уверяет, что к квадратным метрам мотив убийства не имеет никакого отношения. По его словам, невестка не давала сыну общаться с дочкой. Кроме того, по версии мужчины, к внучке мог сексуально домогаться новый сожитель невестки, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Убитая женщина действительно устроила личную жизнь после развода. Ее сожителя, который, к слову, работает учителем рисования, уже опросили. По предварительным данным, все обвинения в его адрес – вымысел. С кем теперь будет жить дочка убитой, пока не ясно.

Как стало известно kp.ru, сейчас малышка находится в детской больнице, где с ней работают психологи.

- В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время в суде ему будет избрана мера пресечения, - сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.