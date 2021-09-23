Автомобили, автомобили целое поле заполонили: коллекционер за 26 лет собрал 400 советских машин

Автомузей находится под открытым небом - в 100 км от Тулы и в 80 км от Орла Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вроде центральная часть России, а дороги как на Сибирском тракте. Ямы, колдобины. Глиняное месиво.

В дождливую погоду по такой грунтовке только на танке и ехать. И то небось - зароешься по самую башню. Выскочишь, рассвирепев. И даже по морде дать некому.

Глушь беспросветная. Ковыль до самого горизонта.

В ближайшие дни эту территорию возьмут под видеонаблюдение Фото: Михаил ФРОЛОВ

И грязища. Вязкая... Вековая...

Примерно такие мысли обуревали меня по дороге в деревню Черноусово (она находится в 100 км от Тулы на границе с Орловской областью). Это только из окна электрички российская глубинка кажется милой и трогательной, как у Блока. А отправься по такому бездорожью пешком, проклянёшь всё на свете. Всю эту «разбойную красу», мать её растак.

Навигатор в телефоне виснет как зарезанный. Ветер какой-то студёный. Как в Якутске. Продувает до самых костей.

- Хорошо ещё, дождя нет, - говорит мой друг Миша Фролов (он, как хороший солдат, в любой ситуации старается находить плюсы).

Его старенький «ситроен» остался в двух километрах от нас (по такой колее французская легковушка не проедет при всём желании - рытвины по колено).

- Смотри-ка, кто-то идёт...

Я вгляделся в мутную даль и, выражаясь литературно, просиял от счастья.

Надо же. Люди.

Мужчина и женщина, как ни странно, сразу догадались, куда мы идём. Туристы в этих краях не редкость.

В деревне Черноусово живёт четыре человека, при этом на каждого жителя приходится по сто машин Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ХИЩНИКИ ЛЕЗУТ СО ВСЕХ СТОРОН»

Через пятнадцать минут перед нами открылось нечто.

Сначала несколько «Москвичей». Потом горбатый «Запорожец». Четыре «УАЗика». За ними - «Волжанка». Да не одна. Ещё дальше - «Рафик» (микроавтобус). «Газ» 53-й. «Жигулёнок»...

Столько советских машин в одном месте я не видел даже по телевизору.

С каждым шагом их становилось всё больше и больше. Побитые и потасканные, они обступали нас со всех сторон. Пока мы, наконец, не вышли к жилой избушке, за которой - во дворе - также виднелись автомобили. И уже более раритетные.

По идее, у такой коллекции должна быть серьёзная охрана. Отряд ЧОП, как минимум. Но вместо мужика с дубинкой к нам вышла хрупкая женщина лет шестидесяти и начала выяснять, кто мы, откуда, зачем приехали. Миша даже паспорт показал - для наглядности.

Почти все музейные экземпляры приехали в деревню своим ходом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как выяснилось, автомузей под открытым небом притягивает к себе не только любопытствующих туристов (вроде нас с Мишей), но и жуликов самых разных мастей. Марина Алексеевна, которая нас встретила, называет их хищниками:

- Хватают всё, что можно утащить. Диски, автомобильные эмблемы, фары, зеркала, колёса, решётки, поворотники, дверные ручки... Хотя мы это всё собирали 26 лет.

Мы - это сама Марина Алексеевна. И её муж - Михаил Юрьевич Красинец.

В августе этого года его не стало...

Местный музейный черноусовский кот Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАДИ КОЛЛЕКЦИИ БРОСИЛИ МОСКВУ

Марина и Михаил познакомились на автогонках. Он был пилотом 40-го «Москвича», а она, так вышло, его штурманом. Соревнования, заезды, адреналин.

А потом - свадьба.

Очередной турнир проходил в Прибалтике, где Красинец подхватил клеща. И оказался парализованным. Знакомый врач сумел восстановить Михаила, однако ноги после лечения утратили былую силу. И с гонками пришлось покончить.

Но не с машинами.

Супруг Марины Алексеевны начал собирать советские авто, словно фантики, паркуя их под окнами московской квартиры. Улица Просторная, на которой они жили, довольно быстро стала тесной. И у хобби Михаила появились противники. Несколько машин они попросту спалили.

В коллекции - различные модели АЗЛК, ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, советские спецавтомобили, грузовики, трубовозы, пикапы, микроавтобусы, инвалидки Фото: Михаил ФРОЛОВ

После чего было принято волевое решение переехать в деревню. С концами.

- Мне было тяжело так резко всё поменять, - вспоминает Марина Алексеевна. - Я ж была городской девицей. С маникюром и модной причёской. И вдруг нужно топить печку, полоть огород. До ближайшего магазина восемь километров. Но поехала за мужем. Как декабристка.

С тех пор «автомузей дяди Миши» обрёл почти 400 экспонатов (даже из космоса их видно). Среди них - различные модели АЗЛК, ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, советские спецавтомобили, грузовики, трубовозы, пикапы, микроавтобусы, иномарки, инвалидки...

Почти всё это было на ходу. Но, к сожалению, со временем стало напоминать кладбище советского автопрома (под открытым небом, да ещё с нашим климатом).

«Mercedes Benz W108» 1964 года выпуска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Марина Алексеевна терпеть не может такое сравнение.

- Это, - говорит, - моя жизнь. И ничего из этого я не продам.

Официально в Черноусове никакого музея, конечно, нет (население деревни - четыре человека). Как и указателей к этому месту, смотрителей, экскурсоводов, касс. При этом фамилия Красинец хорошо известна всем тем, кто интересуется советскими машинами. И приезжают сюда - без преувеличения - со всех концов страны и ближнего зарубежья.

Знаменитая «Чайка» народным автомобилем никогда не была - ее розничная цена составляла 17 500 руб (это астрономическая цифра, учитывая, что «Волга» стоила 5 500 руб) Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ДЕЛО ДЯДИ МИШИ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ»

Заглянув в очередной «Москвичонок», я мысленно хватаюсь за голову. Между передними сидениями вместо рычага коробки передач торчит колючий сорняк. Пробился через дырявое днище. Спидометр вырван с корнем. В его округлой нише обосновался паук, закрывшись от мира густой паутиной. Колеса буквально вросли в землю. Облезлая крыша потеряла прежнюю форму.

К сожалению, под открытым небом экспонаты быстро приходят в негодность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ещё пару месяцев - и этот экспонат, как и многие другие, укроется снегом.

Материальной ценности он почти не представляет. Разве что какой-нибудь реставратор согласится купить его в качестве донора (чтобы разобрать до винтика и какие-то запчасти использовать в своей работе).

- Не продаётся, - повторяет Марина Алексеевна. - На хлеб мне всегда хватит. Я же до сих пор в Москве прописана - пенсию получаю. А музей как был, так и будет.

Продавать музейные модели Марина Красинец не собирается Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Но как же вы одна будете за ним смотреть? - я и в самом деле не понимаю этого.

- А я не одна. Ко мне ребята со всей страны приезжают. Москва, Вологда, Калуга, Воронеж... И душ мне летний смастерили. И беседку поставили. И «Ниву» отремонтировали (я на ней хоть куда - по любым дорогам). И даже воду провели для полива. Вон, видите, шланг к реке тянется?.. Со дня на день обещали установить камеры видеонаблюдения. Хочется верить, что с ними хищников станет меньше.

Кстати, в гости к дяде Мише и раньше приезжали целыми толпами. Организовывали автопробеги. Ставили палатки. Косили траву. Помогали по хозяйству.

«Где этот чёртов инвалид?» - «Не шуми! Я инвалид» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Красинец за это мог часами рассказывать о своих машинах, которых с каждым годом становилось всё больше. Бывало, последние деньги отдавал за очередной «Жигулёнок» или «Москвич». Копил круглый год. Приобретал машины на пожертвования гостей (как в церкви, кто сколько даст).

Житель посёлка Чернь Алексей вспоминает:

- Когда мне было десять лет, Михаил Юрьевич учил меня ездить на машине. Причем мы с ним не были родственниками - познакомились случайно. Я катался на велосипеде и наткнулся на это волшебное место. Может быть, сейчас - с появлением интернета - у мальчишек уже нет такой романтики. А раньше увидеть такое скопище машин дорогого стоило. Я ездил сюда как на работу. Дядя Миша перебирал мотор - и я вместе с ним. Занимались покраской. Регулировали тормоза. Ну а потом он посадил меня за руль 408-го «Москвича» и я сам в десять лет помчался на нём через поле. Такое не забывается.

«Бьюик Эйт» 39 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас Алексей служит в полиции. Но по-прежнему приезжает в Черноусово (уже не на велике, а на собственном авто).

- Музей, - говорит, - обязательно сохраним. Видеокамеры установим. Ржавые модели подкрасим. Одним словом, будем продолжать дело дяди Миши. Лишь бы посетители вели себя достойно. А то несколько лет назад кто-то прогуливался между машинами, кинул в траву окурок. В итоге, двенадцать «Побед» сгорело. Часто залезают внутрь или на крышу, роются под капотом. Срывают на память значки. Или ещё что-нибудь. Впредь, чтобы не стать фигурантом уголовного дела, крайне не советую так поступать.

А у нас есть дома «ВАЗ» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Просто легенда

ЕЗДИЛИ ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ

Территорию музея, как мы уже сказали, можно разделить на две части. Одна, которая большая, расположена в открытом поле и не имеет никаких ограждений. Запретить там ходить юридически сложно, особенно если народ не касается частного имущества, а просто смотрит. И вторая - поменьше - во дворе. Туда уже Марина Алексеевна впускает «только приличных людей, которые не сигают на капоты и ведут себя культурно». Там можно увидеть правительственные «Чайки», «Победы», спецавтомобиль ЗИЛ-41072 «Скорпион» и даже «Моргуновку» (ту самую мотоколяску, на которой ездили Трус, Балбес и Бывалый в «Операции «Ы»).

Вот из-за таких экземпляров черноусовский музей и называют «кладбищем советского автопрома» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Причём Михаил Юрьевич утверждал, что это именно та машина, которая участвовала в съемках, - рассказал Алексей. - Только перекрашенная.

Вероятно, это можно как-то проверить. Да только зачем?

Легенды придумывают не для того, чтобы их развенчивали.